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Питерец.ру » Статьи » Авто, мото » Аренда, прокат, залог » Займ в автоломбарде: особенности и преимущества

Займ в автоломбарде: особенности и преимущества

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Опубликовал: Алексей Морозов
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Оформление банковского кредита — процедура долгая и хлопотная.

Оформление банковского кредита — процедура долгая и хлопотная. Не всегда есть время и возможность собирать нужные документы и дожидаться решения. В таком случае выходом станет автоломбард на https://spb-autolombard.ru/, предоставляющий денежные займы под залог транспортных средств. Это удобный и быстрый способ решить срочные финансовые проблемы, позволяющий обойтись без обращения в банк. Заемщик получает деньги на руки буквально через несколько часов после подачи заявки и оценки автомобиля.

Когда может пригодится такой займ?

Ситуации, когда срочно нужны деньги, случаются в жизни всех людей. В некоторых случаях средства требуются на короткий срок, чтобы быстро решить какую-то проблему. Обращение в банк не поможет, так как это займет слишком много времени. Обращение в автоломбард станет оптимальным решением, поскольку позволяет получить необходимую сумму сразу в день обращения. Автокредит не несет в себе высоких рисков, как, например, при займе под залог жилья.

Условия получения займа

Они включают в себя два фактора — марка автомобиля и его состояние. Обычно автоломбарды устанавливают ограничения по возрасту принимаемых в залог авто. В каждой организации — свои требования, но, как правило, автоломбарды выдают займы под залог иномарок не старше десяти лет, а к российским автомобилям аналогичное требование составляет пять лет. Чем лучше состояние, тем большую сумму можно получить в качестве займа. Совсем старые автомобили, требующие ремонта, автоломбарды не принимают.

Из документов необходимо предоставить полис КАСКО, ПТС, регистрацию автомобиля и паспорт его хозяина. После изучения документов юристом ломбарда и оценки состояния автомобиля заключается сделка и выдача оговоренной суммы на руки владельцу.

Преимущества кредита под залог авто:

  1. Быстро и простое оформление, занимающее несколько часов.
  2. Возможность погашения долга досрочно без применения штрафов. Кредит можно погасить даже на следующий день.
  3. Цель займа, личные обстоятельства и доходы заемщика не имеют значения. Займы выдаются клиентам с любой кредитной историей.
  4. При необходимости можно продлить срок кредита и изменить размеры платежей.
  5. Оценка автомобиля, как и процедура оформления, проводится бесплатно, за счет автоломбарда.
  6. Сроки и размеры платежей определяются с учетом интересов заемщика.
  7. Не требуется согласие жены или мужа.

Но есть и несколько недостатков:

  • Более высокая процентная ставка. Это вызвано тем, что ломбард доверяет клиентам, не проверяя их платежеспособность, что значительно повышает риски и увеличивает количество невозвратов. Поэтому ставка выше, чем у банков.
  • После заключения сделки и получения средств заемщиком автомобиль отправляется на стоянку ломбарда, где будет находиться до возвращения займа.

В ситуациях, когда нет возможности отдать машину на длительный срок, автоломбарды предлагают альтернативный вариант — займы под залог ПТС. В этом случае сумма займа будет несколько меньше, но автомобиль останется в пользовании заемщика. Это отличная альтернатива банковским кредитам, помогающая быстро и спокойно разобраться с финансовыми проблемами.

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