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Питерец.ру » Статьи » Банки, кредитование, деньги » Кредит под залог недвижимости

Кредит под залог недвижимости

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Опубликовал: Андрей Якунин
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Потребительские кредиты стали востребованной финансовой услугой банков.

Потребительские кредиты стали востребованной финансовой услугой банков. Чаще всего их берут, когда требуется небольшая сумма – приобретение техники, поездка в отпуск, обучение. Кредит под залог недвижимости – другая популярная финансовая услуга.

Чем отличается от потребительского кредита

При потребительском кредите предоставляется до 2 млн. рублей до 5 лет. Чтобы заключить сделку, требуется минимальный перечень документов. Деньги выдаются сразу же. Ставка может доходить до 25%, поскольку учитывается риск невозврата.

Кредит под залог напоминает ипотеку. Банки предоставляют большие суммы на долгое время. К примеру, Совкомбанк выдает займы от 200 тыс. рублей до 30 млн. Срок может достигать 15 лет. Расчет ставки происходит индивидуально.

Положительные моменты

Кредиты под залог объекта недвижимости обладают своими особенностями. Они отлично выручают во многих случаях. К преимуществам таких кредитов относят:

  • Повышается шанс одобрения. К тому же действуют минимальные требования, поскольку банковские риски меньше из-за залога.
  • Действуют гибкие условия – долгий срок, крупная сумма, низкий процент. Это означает, что появляется возможность получения большой ссуды с оптимальным платежом.
  • Есть возможность досрочной оплаты долга. Допускается полное или частичное погашение.
  • Возможна подача онлайн-заявки на получение кредита. Это удобно и быстро.
  • Для уменьшения ставки нужно получить страховку на жилье. На все время действия кредита жилье защищено от многих неприятностей.

Кому предоставляются такие ссуды? Их выдают гражданам РФ от 18 лет. Требуется постоянная регистрация. Еще нужен общий стаж и время работы на последнем месте от 4 месяцев. Это общий перечень правил, в зависимости от банка он может отличаться.

К залогу тоже предъявляются некоторые требования. Многие не принимают апартаменты, жилье, находящееся на закрытых территориях. Не подходят объекты, которые подлежат реновации, сносу. А в Совкомбанке действуют лояльные требования: в качестве залога принимаются квартиры, таунхаусы, комнаты, жилые и нежилые объекты, апартаменты.

Могут быть и иные требования. Чаще всего они касаются перепланировки, перекрытий, материала стен, коммуникаций. Требования к объектам недвижимости могут быть разными во всех банках. Со всеми правилами и условиями необходимо знакомиться перед заключением сделки по оформлению кредита.

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