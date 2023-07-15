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CRM Поток365: ваш надежный помощник в интернет-торговле

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Опубликовал: Алексей Морозов
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Представьте, что вы можете с легкостью управлять всеми процессами в вашем интернет-магазине: от обработки заказов до аналитики.

Для успешной работы интернет-магазина необходимо не только привлекать новых клиентов, но и поддерживать долгосрочные отношения с существующими. Это обеспечивает система CRM (Customer Relationship Management), которая является мощным инструментом для улучшения и ускорения всех этапов взаимодействия с покупателями: от привлечения их внимания до получения обратной связи и повторных продаж.

CRM для интернет-магазина позволяет не только собирать, хранить и анализировать данные о клиентах, их покупках, предпочтениях и поведении, но и использовать эти данные для создания индивидуальных предложений, персонализации коммуникации и увеличения лояльности. Она интегрируется с разными каналами коммуникации, такими как электронная почта, SMS, социальные сети, мессенджеры и телефонные звонки, что позволяет общаться с клиентами в удобном для них формате и в нужный момент.

CRM Поток365: облачное решение для интернет-магазинов

Для успешной работы интернет-магазина необходимо эффективно взаимодействовать с клиентами, быстро обрабатывать заказы, стимулировать повторные покупки и анализировать результаты. Все эти задачи решает CRM Поток365 — облачная система, специально разработанная для интернет-торговли. Она интегрируется с любыми CMS, сервисами доставки, оплаты, мессенджерами и социальными сетями. С ее помощью можно:

  • Объединить все каналы коммуникации в одном инбоксе. CRM Поток365 подключает WhatsApp, Viber, Telegram, VK, Instagram, Avito, Yula и онлайн-консультанта. Система автоматически распределяет диалоги по сотрудникам и отвечает на сообщения с помощью автоответов. Шаблоны ответов и напоминания помогают закрывать сделки.
  • Автоматизировать обработку заказов с использованием интеллектуальных алгоритмов. CRM Поток365 определяет статус заказа, способ доставки и оплаты, проверяет наличие товара на складе и формирует документы. Система позволяет настраивать свои правила обработки заказов и триггеры для отправки уведомлений клиентам.
  • Увеличить лояльность клиентов с помощью программы лояльности, рассылок и сегментации. CRM Поток365 анализирует покупательную историю, поведение и интересы клиентов и создает для них индивидуальные предложения. Система предлагает бонусы, скидки, подарки и кэшбэк для повторных покупок.
  • Получить подробную аналитику по всем аспектам работы интернет-магазина. CRM Поток365 генерирует визуальные отчеты по продажам, заказам, товарам, клиентам, рекламе, конверсии и другим показателям. Система помогает отслеживать эффективность маркетинговых кампаний и корректировать стратегию развития.

CRM Поток365 подходит для любого типа интернет-торговли: розничной или оптовой. Более чем 10 000 интернет-магазинов разных отраслей: одежды, обуви, косметики, ювелирных изделий, электроники, продуктов питания и других уже используют CRM Поток365 для своего бизнеса.

Чем может быть полезна CRM Поток365

Интернет-магазинам необходимо постоянно улучшать свою работу, чтобы привлекать и удерживать клиентов, увеличивать объемы продаж и сокращать издержки. Для этого можно использовать CRM-систему Поток365, которая помогает решать различные задачи:

  • Повысить качество обслуживания клиентов, предлагая им индивидуальный подход, персональные предложения и быструю доставку. Это способствует росту лояльности, среднего чека и повторных покупок.
  • Расширить каналы продвижения и коммуникации, используя разные платформы и инструменты для привлечения новых клиентов и поддержания связи с существующими. Это увеличивает охват аудитории и конверсию.
  • Автоматизировать рутинные процессы, такие как обработка заказов, ведение складского учета, формирование документации и отчетности. Это экономит время и ресурсы, а также уменьшает вероятность ошибок и проблем.
  • Оптимизировать работу с поставщиками и логистикой, выбирая наиболее выгодные условия сотрудничества, контролируя качество товаров и сроки поставки. Это снижает затраты на закупку и доставку товаров, а также повышает уровень удовлетворенности клиентов.
  • Упорядочить и централизовать все данные о клиентах, заказах, товарах и сотрудниках, храня их в единой базе данных, доступной из любого устройства. Это обеспечивает полную прозрачность и безопасность информации, а также упрощает ее поиск и обработку.
  • Получить полезную аналитику для принятия обоснованных решений, анализируя данные о продажах, доходах, расходах, маржинальности, конверсии, лояльности и других показателях. Это помогает определять сильные и слабые стороны бизнеса, выявлять проблемы и возможности, а также корректировать стратегию развития.

CRM Поток365 - это мощный инструмент для повышения прибыльности интернет-магазина, который позволяет эффективно управлять всеми аспектами бизнеса. С его помощью можно не только оптимизировать текущие процессы, но и развивать новые направления и конкурентные преимущества.

Оптимизация процесса учета клиентов

CRM Поток365 оптимизирует процесс учета клиентов следующим образом:

  1. Собирает все данные о клиентах из разных источников: сайта, мессенджеров, социальных сетей, звонков, писем и других.
  2. Хранит все данные о клиентах в единой базе, которая доступна в любое время и с любого устройства.
  3. Анализирует все данные о клиентах с помощью интеллектуальных алгоритмов и формирует сегменты по разным критериям: демографии, покупательной истории, поведению, интересам и другим.
  4. Взаимодействует с клиентами через разные каналы коммуникации: мессенджеры, социальные сети, email, SMS и другие. Отправляет персонализированные предложения, уведомления, рассылки и другие сообщения.
  5. Отслеживает все действия клиентов на сайте и в мессенджерах: просмотры товаров, добавления в корзину, оформления заказов, отказы, возвраты и другие. Реагирует на них в режиме реального времени.

Выводы

CRM Поток365 — это мощный инструмент для управления интернет-магазином, который помогает оптимизировать и автоматизировать все процессы продаж, маркетинга, обслуживания и аналитики. Он позволяет собирать, хранить и анализировать данные о клиентах, их покупках, предпочтениях и поведении, а также взаимодействовать с ними через разные каналы коммуникации. CRM Поток365 может быть полезна для интернет-магазина по нескольким причинам: увеличение продаж, снижение затрат, повышение эффективности.

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