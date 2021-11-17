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Питерец.ру » Статьи » Авто, мото » Страхование » Что нужно знать при оформлении страховки КАСКО?

Что нужно знать при оформлении страховки КАСКО?

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Опубликовал: Алексей Морозов
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Владельцы авто тратят минимум времени на оформление КАСКО

В отличие от ОСАГО страховка КАСКО не является обязательной, однако пользу ее часто недооценивают. Если вы попали в ДТП, то средств, полученных по гражданской ответственности, вряд ли будет достаточно для покрытия всех расходов. А если противоположная сторона совсем не виновата в аварии, то все расходы по ремонту автомобиля придется нести самому хозяину. А главное, что страховка КАСКО покрывает ущерб, полученный не только при дорожно-транспортном происшествии, но и при целом ряде повреждений, гибели, угоне автомобиля.

Быстрое и удобное получение полиса КАСКО

Автострахованием занимается компания Тинькофф. Здесь все основные этапы страхования совершаются онлайн, благодаря чему владельцы авто тратят минимум времени. Им не нужно посещать офис компании, а для осмотра авто специалисты приезжают в назначенное место и время. Водителю, принявшему решение получить данную страховку, следует зайти на соответствующий сайт Тинькофф. Там есть калькулятор, с помощью которого нужно рассчитать каско онлайн. Узнав стоимость страховки, следует оплатить ее картой, выбрав нужные опции. После этого полис поступит на электронную почту. Полис КАСКО можно оформить на разные сроки, начиная от одного месяца.

Преимущества оформления КАСКО в Тинькофф:

  • высокая оперативность и удобство благодаря онлайн;
  • наличие скидок за аккуратное вождение;
  • большой выбор страховых покрытий;
  • обслуживание на проверенных СТО.

Клиенты страховой компании Тинькофф могут воспользоваться дополнительными опциями при страховании КАСКО. При наступлении ДТП они могут рассчитывать на бесплатный эвакуатор и вызов аварийного комиссара. Если требуется мелкий ремонт стекол, фар, зеркал, то никакие справки не нужны. Специалисты компании оказывают экстренные консультации водителям, ставшим участниками дорожно-транспортного происшествия. Также владельцы полисов КАСКО могут получить техническую помощь авто вне ДТП. Им компенсируются расходы на устранение поломок, замену колес. Для тех, кто подключил опцию GAP, выплаты по утере автомобиля насчитываются без учета его износа.

У водителей, заключающих договор КАСКО в Тинькофф, есть несколько путей сделать страховку дешевле. Кроме получения скидок за безаварийное вождение можно оформить полис с франшизой. Он будет стоить дешевле. Позволит снизить стоимость полиса ограничение пробега. Также можно получить кэшбэк. 

 

Акционерное Общество "Тинькофф Банк"
ОГРН 1027739642281
23060, город Москва, 1-Й Волоколамский проезд, 10-1.

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