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Лицевой и расчетный счет - разница между ними

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Опубликовал: Алексей Морозов
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Получая банковские услуги, мы часто сталкиваемся с определениями “Лицевой счет” и “Расчетный счет”.

Получая банковские услуги, мы часто сталкиваемся с определениями “Лицевой счет” и “Расчетный счет”. Многие из нас путают эти два понятия и практически не видят разницу между ними.

В этой статье мы расскажем, что такое лицевой счет и расчетный счет, чем они отличаются друг от друга.

Определение “Расчетный счет”

Расчетный счет оформляют индивидуальным предпринимателям и юридическим лицам банковские организации. Это необходимо для ведения коммерческой деятельности.

Благодаря данному виду счета возможно выполнение безналичных банковских операций. К примеру, предприниматель с его помощью может отправлять счета на оплату контрагентам, перечислять деньги в Пенсионный Фонд РФ, налоговую, ФСС. Также бизнесмен не сможет без расчетного счета подключить торговый или интернет-эквайринг, заказать выпуск корпоративных или зарплатных карт, отправить заявку на получение кредита и прочее.

Расчетный счет дает возможность вносить и снимать наличные денежные средства, совершать переводы партнерам, делать отчисления физическим лицам, получать безналичные средства.

Как правило, финансовые учреждения не берут деньги за оформление расчетного счета. А вот за его ведение платить придется. Хотя некоторые организации предлагают обслуживание счета без комиссии.

Заполнение заявки происходит удаленно через специальную форму или при личном посещении кредитной организации. Первый вариант более удобный и простой.

Для открытия расчетного счета онлайн клиенту потребуется выполнить следующие действия:

  1. Определиться с финансовой компанией.

  2. Заполнить анкету на открытие.

  3. Связаться со специалистом.

  4. Отдать пакет документов.

  5. Подписать необходимые бумаги.

Понятие “Лицевой счет”

Лицевой счет открывается для физлиц-граждан. Банки оформляют их для личного использования. К примеру, чтобы переводить средства родным, платить за мобильный телефон и т.д.

Цели, для которых необходим лицевой счет:

  • перечисления денежных средств юрлицам;

  • оформление кредитов;

  • получения заработной платы и прочее.

Предприниматели не пользуются лицевым счетом.

Таким образом, лицевой счет не подойдет для ведения коммерческой деятельности, он пригодится для осуществления операций, не связанных с бизнесом.

В то время как, р/с открывают исключительно для компаний и индивидуальных предпринимателей. Его могут оформить только представители банковских организаций.

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