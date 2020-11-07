Бонус при оплате по эквайрингу

Что такое эквайринг для самозанятых в общем виде? Это безналичная операция, осуществляемая владельцем банковской карты при расчетах за работы, товары и услуги. Для реализации данной процедуры у продавца должно быть специальное устройство – импринтер, терминал и т.п. Он устанавливается банком – эквайером, обслуживающим такие расчеты. Как только владелец карты при расчете за свои покупки применяет карту и соглашается со списанием суммы, указания на ее списание поступают в процессинговый центр, где эти сведения обрабатываются и только после этого происходит зачисление на счет продавца суммы, снятой с банковской карты клиента. Конечно, эта процедура занимает некоторое время, однако она удобна продавцам:

не требует сдачи наличных средств на расчетный счет, поскольку движение средств происходит путем списания-зачисления по электронным счетам;

не платится комиссия за пересчет и прием наличной выручки. Хотя платится за проведение операций по эквайрингу, но в меньшем размере;

нет риска и необходимости постоянного контроля в превышении лимита кассы;

не нужно тратиться на документальное оформление и ведение кассовых операций, так как разработанный Банком России «кассовый» порядок ориентирован на оборот банкнот и монет, которые относятся к наличным денежным средствам;

не нужно покупать контрольно-кассовую технику – достаточно импринтера, терминала или иного оборудования. При этом обязанность выдавать чек, печатаемый таким устройством при расчетах по эквайрингу, все-таки остается;

нет риска получить фальшивые купюры, поскольку расчеты производятся в безналичном порядке.

Понимая все преимущества по таким расчетам и признавая для себя экономию (в частности, на ведение кассовых операций, соблюдение лимита, применение контрольно-кассовой техники с печатанием кассового чека, на сдачу выручки в банк, на оплату услуг инкассаторов, и т.д.), продавцы решили увеличить объем операций по эквайрингу, предоставляя покупателям бонусы. Таким образом, расчеты банковской картой превратились в маркетинговый инструмент, реализующий особые условия при оплате за приобретение. И каждый раз, когда клиент пользуется карточкой в магазине (офисе и т.д.) конкретного продавца, этот продавец предоставляет покупателю дополнительную скидку, стремясь тем самым его уверить, что такие расчеты не просто ему выгодны, но и удобны.