Организация бизнес-мероприятия

ента новостей

16:38
Ленобласть увековечивает память о героической защите острова Сухо
16:34
В Петербурге депутаты обсудили возможность запрета продажи несовершеннолетним вейпов
16:31
В Петербурге задержали подозреваемого в нападении
16:29
Отсутствие льготных условий для девелоперов от Смольного ведет к росту стоимости квадратного метра
15:42
Петербургским росгвардейцам, отличившимся в ходе СВО и при обеспечении безопасности в городе, вручил награды командующий СЗО Росгвардии
14:36
В Петербурге электричка задела двух девушек, которые делали селфи
12:53
В Кронштадте задержали поджигателя входной двери квартиры
12:44
В Ленобласти задержаны пятеро иностранцев, подозреваемых в серии краж из дачных домов
12:38
В Петербурге задержали хулигана, стрелявшего в окно
12:20
Ко Дню защитника Отечества петербуржцы могут передать теплые вещи и послания в зону СВО
12:16
В ДТП на «Нарве» у деревни Зимитицы погибли трое
11:23
На трассе "Нарва" ВАЗ-2107 столкнулся с иномаркой. Один человек погиб и еще двое пострадали
10:40
В Петербурге появится BAW
10:23
В Петербурге пенсионерка отдала мошенникам 4,7 миллиона рублей
10:15
Соболезнуем Турции
10:08
В Красносельском районе подросток упал с 25-метровой высоты
10:05
В Сланцах обокрали квартру пенсионера
09:45
Появится «Лента Эконом»
18:49
Ричард Соломон покинул баскетбольный «Зенит», но ранее пришли другие легионеры
16:46
Музейно-исторический парк «Остров фортов» станет площадкой Фестиваля ледовых скульптур «КроншЛёд»
16:43
Из Петербурга в Мариуполь отправили очередные 6,5 тонн гуманитарного груза
14:50
В Приморском районе задержал посетительницу торгового центра, похитившую товар из спортивного магазина
14:48
В Сясьстрое задержали гражданина, угрожавшего убийством своей знакомой
14:41
На мосту Александра Невского появится выделенная полоса для трамваев
14:35
В ленинградском областном Театре «На Литейном» открывается XIX фестиваль «Пять вечеров»
14:29
В Ленобласти председателем комитета по топливно-энергетическому комплексу назначен Сергей Сергеевич Морозов
14:25
В храмах прошли литургии в память о святой Ксении Петербургской
14:24
В Зеленогорске планируют установить бюсты четырех захороненных Героев Советского Союза
14:21
Сквер в Выборгском районе Петербурга рискует стать еще одним неудачным проектом Смольного по благоустройству
14:07
Генеральная прокуратура инициировала проверку домов престарелых
Все новости
ЛЕНОБЛАСТЬ В РАЙОНАХ Карта Санкт-Петербурга Схема Петербургского метро Телепрограмма 18+
Питерец.ру » Статьи » Бизнес, бренды, финансы » Организация бизнес-мероприятия

Организация бизнес-мероприятия

0
24
Опубликовал: Алексей Морозов
0
Фото:
Яндекс
С развитием маркетинга и новой концепции ведения бизнеса такой объект, как бизнес-мероприятие, стал чрезвычайно популярным.

Что такое бизнес-мероприятие

С развитием маркетинга и новой концепции ведения бизнеса такой объект, как бизнес-мероприятие, стал чрезвычайно популярным. Подробно ознакомиться с ним можно в тематических статьях, например, по ссылке: https://planet-today.ru/stati/nauka-i-tekhnika/stroitelstvo-i-proizvodstvo/item/133319-kak-kachestvenno-organizovat-biznes-meropriyatie.

Бизнес-мероприятие - это событие в жизни компании. Его цель заключается в том, чтобы продемонстрировать потенциальной целевой аудитории новые услуги компании, новые продукты или же выйти на новые рынки сбыта товаров. Как правило, на бизнес-мероприятия приглашаются:

  • Популярные личности;
  • Инвесторы;
  • Партнеры компании;
  • Владельцы и совладельцы бизнеса;
  • Дистрибьюторы;
  • Клиенты.

Положительный эффект от бизнес-мероприятия достаточно большой. С его помощью можно повысить доверие и сформировать бренд, получить отклик на деятельность компании, привлечь бюджет и вообще развиться.

Учитывая все выше сказанное, неудивительно, что даже небольшие организации в настоящее время стремятся проводить свои бизнес-мероприятия.

Как провести бизнес-мероприятие

На первый взгляд организация подобной встречи не представляется чем-то нетривиальным и сложным. Но на деле почти все компании, которые не уделяют вопроса организации нужного внимания, начинают испытывать трудности с ней.

Специалисты рекомендуют готовиться к предстоящей выставке или иному мероприятию сильно заранее. Например, многие даже называют цифру в 6 месяцев. В этом действительно имеет смысл, поскольку нюансов и мелких деталей может быть чрезвычайно много. И всех их необходимо продумать, чтобы конечный результат был удовлетворительным.

Также для грамотной организации мероприятия требуется запустить его рекламу. Для этого прекрасно подходят социальные сети. Так повысится ажиотаж, действо вообще будет иметь смысл. Особенно реклама становится важной в том случае, если потенциальная аудитория - это клиенты, то есть ставка делается на массовость.

Не стоит брезговать услугами специализированных сервисов. Например, ресурс Qtickets как раз является одним из таковых. С его помощью можно наладить продажу билетов, составить подробные отчетности и вообще упростить процесс организации мероприятия. Сервис существует уже на протяжении длительного количества времени.

Обнаружили ошибку? Выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter, либо нажмите "ОШИБКА"

Добавьте комментарий

  • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
    heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
    winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
    worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
    expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
    disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
    joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
    sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
    neutral_faceno_mouthinnocent
Войти через

Похожие публикации

Вчера, 23:35
Как организовать общественное мероприятие
29-03-2014, 09:23
Бизнес выжидает
9-08-2015, 00:09
Сувениры для бизнеса и компании
1-04-2020, 09:31
Бизнес поддержат
9-11-2022, 16:03
В Ленобласти молодых предпринимателей поддерживают грантами
24-06-2022, 10:04
Почему актуальны услуги регистрации фирмы?

Происшествия на дорогах

0
109
Вчера, 12:16
В ДТП на «Нарве» у деревни Зимитицы погибли трое
0
133
Вчера, 11:23
На трассе "Нарва" ВАЗ-2107 столкнулся с иномаркой. Один человек погиб и еще двое пострадали
0
155
6-02-2023, 12:21
В Ленобалсти в массовом ДТП погибли два человека
0
253
4-02-2023, 12:32
В Ленобласти столкнулись две иномарки. Пострадала женщина
Наверх