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Питерец.ру » Статьи » Бизнес, бренды, финансы » Юридические услуги » Почему актуальны услуги регистрации фирмы?

Почему актуальны услуги регистрации фирмы?

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Опубликовал: Алексей Морозов
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Бизнес-идея может быть и своя, но для того, чтобы бизнес открыть грамотно и быстро нужен юрист-помощник

Бизнес-идея может быть и своя, но для того, чтобы бизнес открыть грамотно и быстро нужен юрист-помощник. Вот почему услуги регистрации фирмы – не какая-то посредническая блажь, а вполне важный элемент открытия дела.

Почему именно фирма, а не ИП

Да, ИП открыть легче, но даже если посмотреть на все плюсы, их не так много (простой пакет документов, быстрое открытие), а вот ограничений и подводных камней при «привязке» бизнеса к ИП может быть много:

  • Далеко не всякая деятельность может осуществляться от имени ИП.
  • Сразу же накладываются ограничения на масштабирование бизнеса. Вы не сможете «нарастить» штат, оговоренный в законодательстве для ИП. Вы не сможете открывать представительства, филиалы.
  • Лицо, действующее как ИП несёт полную имущественную ответственность физлица. По факту это означает, что нет разграничений имущества физлица и ИП. И если с бизнесом пойдёт что-то не так, в качестве долга вполне в «ход» может пойти имущество, приобретённое не как ИП, а как частное лицо.

Если открывается ООO, безусловно, приходится думать и об уставном капитале, и о формировании состава учредителей, но зато нет ограничений для работы в разных сферах. Нет препятствий для выхода на новые рынки. А численность персонала определяется исключительно объёмом работы. И не нужно думать о каких-то рамках.

Внимание к деталям

Конечно, можно просто получить консультацию, а затем делать всё самостоятельно. Но лучше сразу воспользоваться услугами юристов под ключ. Ведь так легко упустить какую- то из деталей.

Например, даже только когда вы создаёте Устав, нужно учесть целый комплекс вещей. Это и органы управления фирмой, и права, обязанности участников ООО, и особенности, связанные с изменением размера уставного капитала и т.д.

При открытии компании под ключ с плеч снимается и нагрузка, связанная с поиском и получением юрадреса, допусками, лицензиями и т.д. Об этом также пошагово заботится юридическая компания.

Также сразу можно разрешить вопрос с дальнейшей «судьбой» налогообложения (как известно, выбор схемы налогообложения – головная боль с самого начала организации бизнеса). Кроме услуг юриста можно сразу воспользоваться и бухгалтерской помощью. Если компания пока организуется небольшая – внедрить для себя бухгалтерские услуги. Аутсорсинг в этом случае – более практичное решение, нежели бухгалтер в штате.

Также, сотрудничая с юристом под ключ, можно сразу разрешить все вопросы, связанные с арендой помещений. Увы, у новичков в ведении бизнеса часто возникают «проволочки» и на этом этапе.

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