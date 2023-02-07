Как организовать общественное мероприятие

ента новостей

16:38
Ленобласть увековечивает память о героической защите острова Сухо
16:34
В Петербурге депутаты обсудили возможность запрета продажи несовершеннолетним вейпов
16:31
В Петербурге задержали подозреваемого в нападении
16:29
Отсутствие льготных условий для девелоперов от Смольного ведет к росту стоимости квадратного метра
15:42
Петербургским росгвардейцам, отличившимся в ходе СВО и при обеспечении безопасности в городе, вручил награды командующий СЗО Росгвардии
14:36
В Петербурге электричка задела двух девушек, которые делали селфи
12:53
В Кронштадте задержали поджигателя входной двери квартиры
12:44
В Ленобласти задержаны пятеро иностранцев, подозреваемых в серии краж из дачных домов
12:38
В Петербурге задержали хулигана, стрелявшего в окно
12:20
Ко Дню защитника Отечества петербуржцы могут передать теплые вещи и послания в зону СВО
12:16
В ДТП на «Нарве» у деревни Зимитицы погибли трое
11:23
На трассе "Нарва" ВАЗ-2107 столкнулся с иномаркой. Один человек погиб и еще двое пострадали
10:40
В Петербурге появится BAW
10:23
В Петербурге пенсионерка отдала мошенникам 4,7 миллиона рублей
10:15
Соболезнуем Турции
10:08
В Красносельском районе подросток упал с 25-метровой высоты
10:05
В Сланцах обокрали квартру пенсионера
09:45
Появится «Лента Эконом»
18:49
Ричард Соломон покинул баскетбольный «Зенит», но ранее пришли другие легионеры
16:46
Музейно-исторический парк «Остров фортов» станет площадкой Фестиваля ледовых скульптур «КроншЛёд»
16:43
Из Петербурга в Мариуполь отправили очередные 6,5 тонн гуманитарного груза
14:50
В Приморском районе задержал посетительницу торгового центра, похитившую товар из спортивного магазина
14:48
В Сясьстрое задержали гражданина, угрожавшего убийством своей знакомой
14:41
На мосту Александра Невского появится выделенная полоса для трамваев
14:35
В ленинградском областном Театре «На Литейном» открывается XIX фестиваль «Пять вечеров»
14:29
В Ленобласти председателем комитета по топливно-энергетическому комплексу назначен Сергей Сергеевич Морозов
14:25
В храмах прошли литургии в память о святой Ксении Петербургской
14:24
В Зеленогорске планируют установить бюсты четырех захороненных Героев Советского Союза
14:21
Сквер в Выборгском районе Петербурга рискует стать еще одним неудачным проектом Смольного по благоустройству
14:07
Генеральная прокуратура инициировала проверку домов престарелых
Все новости
ЛЕНОБЛАСТЬ В РАЙОНАХ Карта Санкт-Петербурга Схема Петербургского метро Телепрограмма 18+
Питерец.ру » Статьи » Бизнес, бренды, финансы » Как организовать общественное мероприятие

Как организовать общественное мероприятие

0
30
Опубликовал: Алексей Морозов
0
Фото:
Яндекс
Общественные мероприятия сегодня стали достаточно распространенным явлением

Зачем компаниям проводить общественные мероприятия

Общественные мероприятия сегодня стали достаточно распространенным явлением. Почти любая крупная или даже средняя организация на периодической основе прибегает к их проведению. Главной целью, которую бизнес перед собой ставит, в данном случае можно считать привлечение дополнительного потока клиентов.

С помощью раздачи аксессуаров и проведения ознакомительных встреч можно повысить уровень доверия к компании со стороны потенциальной клиентской базы. А это в свою очередь благоприятно скажется на повышении доходностей и развитии в целом.

Как организовать общественное мероприятие

Почти всем компаниям требуется квалифицированная помощь для организации различных мероприятий. Подробно прочитать об этом можно в следующей статье: https://belui.ru/blog/pomosh-v-organizacii-obshestvennyh-meropriyatij-i-v-prodazhe-biletov/.

Требуется поддержка из-за того, что навыков для организации даже у опытных специалистов зачастую не хватает. Кроме того, сами мероприятия могут быть различными. Так, среди наиболее популярных стоит отметить:

  • Проведение концерта;
  • Фестиваль с рекламными образцами;
  • Спортивные мероприятия;
  • Выставки продукции;
  • Вечеринки в честь какого-либо события.

Каждая из выше перечисленных категорий имеет свои нюансы. И если даже представители бизнеса умеют организовывать концерты, это не значит, что у них не появится проблем с проведением выставочного показа товаров.

Qtickets - сервис для продажи билетов

Одной из ключевых задач правильной организации является налаживание продажи билетов. Для этого сегодня нередко применяются специализированные сервисы. Ресурс Qtickets как раз является одним из таковых сервисов.

 Благодаря его использовать можно:

  • Понизить налоговую нагрузку на бизнес;
  • Продавать билеты на мероприятие;
  • Контролировать количество билетов, а следовательно и число участников;
  • Автоматизировать рутинный по существу процесс;
  • Собирать полезную информацию о покупателях билетов;
  • Составлять конечные отчеты.

Сервис Qtickets работает уже на протяжении длительного количества времени. К сотрудничеству с ним для организации мероприятий прибегает множество крупных бизнесов. По существу Qtickets действительно сильно упрощает процесс организации мероприятия.

Узнать о нем больше можно на официальном сайте.

Обнаружили ошибку? Выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter, либо нажмите "ОШИБКА"

Добавьте комментарий

  • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
    heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
    winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
    worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
    expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
    disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
    joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
    sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
    neutral_faceno_mouthinnocent
Войти через

Похожие публикации

Вчера, 23:34
Организация концерта
Вчера, 23:32
Билетная система Qtickets
30-01-2023, 18:06
Услуги выездного кейтеринга: организация мероприятий
11-08-2016, 22:43
Как организовать свой охранный бизнес?
3-02-2023, 23:14
Услуги электролаборатории
12-10-2021, 10:59
Ритуальные услуги от компании «Светлая память» в СПб

Происшествия на дорогах

0
109
Вчера, 12:16
В ДТП на «Нарве» у деревни Зимитицы погибли трое
0
133
Вчера, 11:23
На трассе "Нарва" ВАЗ-2107 столкнулся с иномаркой. Один человек погиб и еще двое пострадали
0
155
6-02-2023, 12:21
В Ленобалсти в массовом ДТП погибли два человека
0
253
4-02-2023, 12:32
В Ленобласти столкнулись две иномарки. Пострадала женщина
Наверх