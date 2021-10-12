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Питерец.ру » Статьи » Бизнес, бренды, финансы » Сфера услуг » Ритуальные услуги от компании «Светлая память» в СПб

Ритуальные услуги от компании «Светлая память» в СПб

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Опубликовал: Алексей Морозов
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Фото:
PiXABAY
Компания «Светлая Память» производит предоставление различных услуг по организации и проведению похоронных мероприятий.

Компания «Светлая Память» производит предоставление различных услуг по организации и проведению похоронных мероприятий. Если решили выбрать ритуальную компанию, работающую по принципу «Всё включено», то стоит обратиться именно сюда, чтобы избежать лишних затрат и хлопот в дальнейшем. Ритуальные услуги осуществляются квалифицированными специалистами с соблюдением всех юридических норм и правил.

Организация прощания с усопшим с оформлением документов

Ритуальные услуги и их предоставление осуществляется компанией в полном соответствии с существующими нормами, правилами и законами. Необходимую помощь в оформлении полной документации можно получить у менеджера, который проконсультирует по всем вопросам, связанным с погребением. Компания «Светлая память» предоставляет полный спектр услуг в соответствии со всеми правилами, включая:

  • оформление документов, необходимых для проведения погребального мероприятия;
  • доставку гроба до места проведения церемонии прощания (погребения);
  • перевозку сопровождающих лиц из родных и близких;
  • проведение поминальных обедов в ресторанах.

Ритуальный процесс не возможен без помощи компании, которая проведет его наилучшим образом. Именно поэтому, если вы не хотите столкнуться с многочисленными проблемами и не упустить ни одной детали, то обращайтесь к профессионалам, имеющим большой опыт работы в этой сфере.

Преимущества компании «Светлая память»

Компания «Светлая память» предлагает свои услуги в организации и обслуживании различных мероприятий и церемоний. При этом организация осуществляется в полном соответствии со всеми нормами и требованиями. Кроме того, компания осуществляет полный комплекс услуг, начиная от сбора родственников и друзей до доставки, организации и проведения прощальных мероприятий.Специалисты проводят различные обряды, после которых можно заказать поминальный обед.

После этого родственники забирают тело усопшего, чтобы в дальнейшем надлежащим образом осуществить его подготовку к похоронам. Все заботы по организации всех процедур берет на себя компания «Светлая память». В данной организации работают настоящие профессионалы. Только им под силу проведение всех ритуалов на высоком уровне. В их компетенцию входит организация работы катафалка, предоставление услуг грузчиков, грузчиков-охранников, работников крематория и других специалистов.

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