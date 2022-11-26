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Питерец.ру » Статьи » Бизнес, бренды, финансы » Услуги брокера по лизингу

Услуги брокера по лизингу

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Опубликовал: Алексей Морозов
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Это, по сути, агент, который берет на себя роль посредника между двумя сторонами.

Это, по сути, агент, который берет на себя роль посредника между двумя сторонами. У каждой стороны есть свои запросы, поэтому брокер должен подобрать для клиента оптимальный вариант. Брокер не только помогает найти наиболее выгодные условия лизинга, но и обеспечивает полную юридическую поддержку клиента. После заключения сделки брокер сопровождает ее до полного исполнения обязательств. На сайте https://ruslease.ru/ вы сможете ознакомиться с услугами лучших брокеров.

На что обратить внимание

Это специалист, который работает в лизинговой компании или лизинговом банке. Лизинговые брокеры – это своего рода консультанты, которые могут помочь клиентам в выборе лизингового продукта, в оформлении документов, сборе справок, а также в дальнейшем сопровождении сделки. Специалист, который работает на лизинговом рынке не первый год и знаком со всеми нюансами этой сферы. Он помогает не только подобрать наиболее выгодные условия лизинговых сделок, но и подобрать компанию, которая будет осуществлять лизинг. При этом брокер может взять на себя все переговоры с лизинговой компанией, а также проверить все документы и предоставить клиенту необходимую информацию о лизинговой организации.

Это посредник, который работает как за свой счет, так и за счет клиента. Иногда брокер выступает в роли агента лизингодателя, но чаще всего он независим от него и выполняет функцию консультанта.

Это юридическое лицо или индивидуальный предприниматель, оказывающий услуги по подбору лизинговых предложений для клиента. Как правило, лизинговые брокеры – это компании, которые имеют опыт работы с лизинговыми продуктами. Они могут консультировать клиентов по различным вопросам, связанным с получением и использованием лизингового оборудования: от выбора лизинговой программы до выбора конкретного оборудования.

Основные задачи брокера

Брокер по лизингу – это специалист, который помогает лизингополучателям оформить лизинговое имущество в лизинг, а лизингоприобретателю – найти лизинговую компанию, которая предоставит необходимое оборудование в лизинг. Для лизинговой компании брокер – это своего рода посредник между клиентом и лизинговыми компаниями, которые готовы предоставить оборудование, и он выступает от имени лизингополучателя. Чем занимается брокер по лизингу:

  • изучает предложения лизинговых компаний;
  • проверяет надежность лизинговых фирм и надежность клиента;
  • помогает выбрать наиболее выгодное предложение;
  • предоставляет клиенту консультации.

В случае принятия решения о заключении сделки брокер проводит переговоры с лизинговой компанией. Он составляет договор, проверяет его на соответствие законодательству, сопровождает сделку на всех этапах ее заключения, а также контролирует выполнение условий договора.

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