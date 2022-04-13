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Все о безопасности отношений с брокером

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Опубликовал: Алексей Морозов
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PiXABAY
Человек, который вкладывает деньги, хочет работать лишь с достоверными компаниями.

Прочитав много статей и отзывов на https://the-world-speaks.com о биржах, достоверно формируется неоднозначное впечатление о методах, по которым работают электронные брокерские компании. Человек, который вкладывает деньги, хочет работать лишь с достоверными компаниями.

Как найти хорошего брокера?

Для этого нужно сделать очень существенный анализ факторов. Надежный брокер – понятие очень индивидуальное при том, что для разных классов клиентов с разнообразной продолжительностью сотрудничество с данной компанией, возможно, окажется диаметрально антагонистичным. Притягивание валютных средств – это то, что нужно каждому брокеру.

Для брокера присутствие риска аннулируется, так как он личные средства никуда не вкладывает. Таким образом, вкладчик фактически передает собственные средства для добровольной расправы, так как финансовый рынок непредсказуем в движении, и поэтому маркером может быть прямо пропорциональное вкладывание средств, как производный вид анализа. Вкладчик рискует добровольно, вкладывая деньги, независимо от того, самостоятельно или по чьим-то советам. Ведь это брокеру и нужно – вывести средства вкладчика на рынки, снимать с них комиссии и спреды от сделок.

Очередная грань безопасности – перевод средств на карточку с торгового счета. Брокер будет надежен, если он беспроблемно предоставит вывод денег. В данной ситуации есть функции, которые брокерская контора должна выполнить. Из-за этого таких контор очень много, они предоставляют данные услуги и считаются очень надежными. А вот те, кто противозаконно вытягивает денежные средства и отказываются их отдавать, это и есть натуральные мошенники. Но попасть в руки к таким мошенникам очень сложно, их сейчас очень мало, для этого нужно трезво анализировать отзывы о компаниях.

Непонятно почему, но надежность всех брокерских контор сопоставляют только с тем, была ли возможность заработать при содействии услуг. Сориентировавшись в этом, клиенты дают отзывы, изрекают свою точку зрения и обсуждают торговые стратегии. Именно в этом и заключается противоречие. Таким образом, брокер вынужден разрабатывать схемы по легальному отъему денежных средств у трейдеров. Брокер отлично видит психологическое понимание возможных клиентов своей компании, по примеру наличествующих, и лишь только помогает им строить воздушный замок личной верностью. Некие конторы практикуют определенный метод: предоставляют заработок на малых депозитных суммах, привлекая от клиента еще больше денежных средств, а потом, по факту, диктуют торговые условия, так как компания показала себя результативно и с хорошей стороны, и их советы все, как один, достоверны. Также брокеры при пополнении депозита добавляют на счет клиента определенную сумму, именуемую «входной бонус», который служит преумножением фазы отношений между 2 сторонами. Как правило, это 10% от суммового депозита, но есть и исключения – бонус предоставляется 250%. Компании готовы на все, чтобы взвинтить к ним масштабные вложения.

Дальше начинаются неприятности. Под предлогом брокера клиент произвольно дал разрешение вкладывать свои деньги туда, куда выгодно брокеру, развеял миф о надежности брокерской конторы, пополнил счет торговли своим бюджетом, не ведая о риске, с которым ему предстоит столкнуться.

Что будет дальше?

Брокер отдает себе отчет, что для сравнительной, причем без рисковой торговли, кредита необходимо применять от 5 до 7% депозитных вложений, но при этом, сталкиваясь с жадностью клиента, возможно даже пожертвование в 50 и даже больше процентов. То есть прибыль брокера прямо зависит от суммарного количества вложенных средств вкладчиком. При формировании сравнительно эффективных стратегий и интересе в сохранении денежных средств клиента, да и при большем объеме вложенных средств, с большим процентом вероятности происходит крах, и клиент остается на нулях.

Есть 2 способа развязки данной ситуации: остановить торговлю по предложенной схеме, принять потерю вложенных денежных средств, или же идти дальше, вкладывая все больше денег, чтобы иметь возможность отыграться. Кто-то меняет торговую стратегию и отказывается от напутствий компании. Но не нужно забывать, что брокер является владельцем счета, он знает и видит происходящее, поэтому каждый раз будет стремиться предпринимать меры по увеличению со стороны клиента, вкладов и объемов ордеров, всеми различными способами, начиная с аппаратных вмешательств и заканчивая психологическим влиянием. Нужно также иметь в виду, что не все брокерские биржи выводят ордера на реальную биржу, и при этом никак нельзя узнать, что выставленные позиции брокер оставляет во внутреннем обращении. Средства, не дойдя до биржи, остаются во власти брокера вполне законно, и производят торг до того времени, пока брокер не закроет по определенным параметрам.

Но есть трейдеры, которые торгуют независимо, очень даже неплохо и при этом эффективно. Суть в том, что при планировании стратегий конечный результат выгоден и брокеру, и клиенту. При данном положении вещей, компании нет смысла мешать трейдеру. Этих трейдеров очень мало, и этот вид деятельности у них на высшем уровне. Нас же интересуют клиенты, которые занимаются этим видом деятельности, проводя время за компьютером или же занимаясь основной работой, имея перед собой цель дополнительного заработка либо производя инвестирование фондового рынка личными средствами.

Так вот, основная прибыль поступает любой брокерской компании не от профессионалов, стремятся торговать на бирже, помимо главного трудового занятия. Так вот, они и есть поставщики денежных средств брокеру.

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