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Питерец.ру » Статьи » Авто, мото » Грузовики » Какие двигатели ставят на МАЗ?

Какие двигатели ставят на МАЗ?

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Опубликовал: Алексей Морозов
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Фото:
Freepik
Минский автомобильный завод за все время работы выпустил большое количество уникальных транспортных средств, которые популярны во всем СНГ. Такая возможность появилась за счет того, что компании не

Минский автомобильный завод за все время работы выпустил большое количество уникальных транспортных средств, которые популярны во всем СНГ. Такая возможность появилась за счет того, что компании не требовалось создавать собственные двигатели с нуля – их поставляли с других предприятий.

С конвейера Минского автомобильного завода сходит разная техника: автобусы, самосвалы, тягачи, вездеходы. Только в 2021 г. компания сумела добиться единства в основной части автомобиля – двигателе. Какие двигатели ставились на МАЗ? До этого времени использовались механизмы импортного производства, поставляемые Мерседес, Рено, ЯМЗ.

Эволюция развития

Минский автомобильный завод основали в 1944 г., а в 1947 г. с его конвейера были выпущены первые машины – грузовики МАЗ-205. Большинство деталей и чертежей было взято с Ярославского автомобильного завода. Автомобиль МАЗ-205 оказался белорусской модификацией ЯАЗ-205. В пятидесятые годы стали использовать V-образные ДВС ЯМЗ 236 (6 цилиндров) и ЯМЗ-238 (8 цилиндров), которые до недавних пор ставили на автомобили Минского завода. Более новые модели авто оснащаются моторами 7511 и 7601 (Евро-2) или 656/658 под экологические стандарт Евро-3, Евро-4, Евро-5. Компоненты к любому из них можно купить в магазине автозапчастей МАЗ.

Какие двигатели ставят на автобусы МАЗ? Это преимущественно ДВС от Мерседес – OM457 6-цилиндровый 24-клапанный дизельный двигатель мощностью в 231 л. с. Они дорогие в обслуживании, поэтому не используются для техники других видов.

ДВС Рено также прижились в МАЗах, поэтому такие модификации выпускают и сейчас. Если смотреть, какой двигатель стоит на МАЗе, то моторы от Рено встречаются так же часто, как ЯМЗ-650.

Переход на моторы собственного производства начался в 2019 г., когда построили завод по изготовлению дизельных моторов (совместно с парой китайских компаний). В 2020 г. открылось новое предприятие по изготовлению коробок передач. В 2021 г. они совместно выпускали 10 тыс. единиц продукции, поэтому потребности МАЗа были полностью закрыты, а предприятие перестало зависеть от поставок импортных компонентов.

Типы двигателей МАЗ

Для грузовиков и спецтехники МАЗ сегодня используются дизельные двигатели производства Ярославского завода. Автобусы МАЗ оснащаются газовыми агрегатами, например, Cummins, которые лучше по экологическим соображениям.

На данный момент ведутся активные работы по созданию новых моделей МАЗ, которые оснащаются электромоторами, отвечающими высоким современным стандартам.

Обслуживание двигателей

Чтобы двигатели, устанавливаемые на МАЗ, работали полноценно, требуется вовремя проходить ТО. Даже при нормальной работе двигателя рекомендуется проводить ежедневную проверку:

  • Замерять уровень технической жидкости, остаток масла, охлаждающей жидкости.
  • Осматривать двигатель на предмет сколов, трещин и остальных дефектов.
  • Проводить испытания давления масла.
  • Проверять атмосферное давление в системе пневматики.

Задача водителя – бережно относиться к двигателю, чтобы его срок службы был максимально продолжительным.

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