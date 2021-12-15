Hyundai расширяется

Компания Hyundai имеет серьезные планы относительно своего завода в Петербурге. Корейский автопроизводитель намерен увеличить производство. Речь идет об открытии второй линии.

Для этого представители «Хендай» обратились за поддержкой к петербургским властям. Александр Беглов отметил, что корейская компания внесла серьезный вклад в автомобилестроение. В прошлом году завод «Хендай» в Петербурге отметил 10-летие. За время его деятельности с конвейера сошло 2,5 млн машин.

«Питерец.ру» отмечает, что власти Северной столицы настроены очень лояльно по отношению к корейскому автопроизводителю. Так что содействие здесь, конечно же, будет оказано.

Завод «Хендай» и генконсульство Кореи помогло Петербургу во время пандемии. Медучреждения получили 28 машин, а врачам больницы №20 были доставлены продуктовые наборы.