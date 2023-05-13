Захват для шин на вилочный погрузчик: советы по выбору и покупке

Вилочные погрузчики — это универсальные машины, которые используются для перемещения различных грузов. Но не все грузы одинаково удобно поднимать и перевозить обычными вилами. Например, шины для грузовиков, автобусов или спецтехники имеют большой диаметр и вес, а также скользкую поверхность. Для таких грузов существует специальное приспособление — захват для шин.

Что это такое

Захват для шин на вилочный погрузчик — это навесное оборудование, которое крепится к каретке погрузчика и позволяет захватывать, поднимать и перевозить шины разного размера и формы. Он состоит из двух или четырех вил, которые раскрываются и сжимаются по команде оператора. Вилы обычно покрыты противоскользящим материалом, чтобы обеспечить надежное удержание. Также он может иметь функцию поворота и бокового смещения, чтобы упростить маневрирование и размещение груза.

Зачем нужен

Захват для шин имеет ряд преимуществ перед обычными вилами:

Увеличивает производительность и безопасность работы. Позволяет быстро и легко поднимать и перевозить шины без риска повреждения или соскальзывания груза.

Сокращает время простоя машины. Устанавливается на погрузчик без сложных доработок и не требует дополнительного обслуживания.

Экономит место на складе. Позволяет компактно размещать шины вертикально или горизонтально, оптимизируя использование пространства.

Как выбрать

При выборе захвата для шин на вилочный погрузчик нужно учитывать следующие параметры:

Тип и модель погрузчика. Должен быть совместим с кареткой и гидравлической системой погрузчика.

Грузоподъемность и высота подъема. Должен соответствовать максимальной нагрузке и высоте, которые может поднять погрузчик.

Размер и форма шин. Должен подходить для диаметра, ширины и профиля шин, которые нужно перевозить.

Функционал. Может иметь различные опции, такие как поворот, боковое смещение, дистанционное управление и т.д., которые облегчают маневрирование и разгрузку груза.

Вывод

Захват на вилочный погрузчик — это полезное навесное оборудование, которое позволяет эффективно и безопасно перемещать шины большого диаметра и веса. Он увеличивает производительность и экономит место на складе. При выборе нужно учитывать параметры погрузчика и шин, а также функционал захвата. Купить его можно только в специализированных магазинах, которые занимаются спецтехникой или сделать на заказ.