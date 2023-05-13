Захват для шин на вилочный погрузчик: советы по выбору и покупке

Вилочные погрузчики — это универсальные машины, которые используются для перемещения различных грузов. Но не все грузы одинаково удобно поднимать и перевозить обычными вилами. Например, шины для грузовиков, автобусов или спецтехники имеют большой диаметр и вес, а также скользкую поверхность. Для таких грузов существует специальное приспособление — захват для шин.
Что это такое
Захват для шин на вилочный погрузчик — это навесное оборудование, которое крепится к каретке погрузчика и позволяет захватывать, поднимать и перевозить шины разного размера и формы. Он состоит из двух или четырех вил, которые раскрываются и сжимаются по команде оператора. Вилы обычно покрыты противоскользящим материалом, чтобы обеспечить надежное удержание. Также он может иметь функцию поворота и бокового смещения, чтобы упростить маневрирование и размещение груза.
Зачем нужен
Захват для шин имеет ряд преимуществ перед обычными вилами:
- Увеличивает производительность и безопасность работы. Позволяет быстро и легко поднимать и перевозить шины без риска повреждения или соскальзывания груза.
- Сокращает время простоя машины. Устанавливается на погрузчик без сложных доработок и не требует дополнительного обслуживания.
- Экономит место на складе. Позволяет компактно размещать шины вертикально или горизонтально, оптимизируя использование пространства.
Как выбрать
При выборе захвата для шин на вилочный погрузчик нужно учитывать следующие параметры:
- Тип и модель погрузчика. Должен быть совместим с кареткой и гидравлической системой погрузчика.
- Грузоподъемность и высота подъема. Должен соответствовать максимальной нагрузке и высоте, которые может поднять погрузчик.
- Размер и форма шин. Должен подходить для диаметра, ширины и профиля шин, которые нужно перевозить.
- Функционал. Может иметь различные опции, такие как поворот, боковое смещение, дистанционное управление и т.д., которые облегчают маневрирование и разгрузку груза.
Вывод
Захват на вилочный погрузчик — это полезное навесное оборудование, которое позволяет эффективно и безопасно перемещать шины большого диаметра и веса. Он увеличивает производительность и экономит место на складе. При выборе нужно учитывать параметры погрузчика и шин, а также функционал захвата. Купить его можно только в специализированных магазинах, которые занимаются спецтехникой или сделать на заказ.