Телескопические погрузчики — это устройства с переменным вылетом. Они особенно ценятся предпринимателями и фермерами за универсальность и многозадачность. Существенным преимуществом телескопических погрузчиков является возможность любой их модификации с применением навесного оборудования для выполнения конкретных задач. Они отличаются высокой производительностью — в зависимости от марки и модели могут поднимать до 22 тонн, а высота подъема может достигать максимум около 30 м. Кстати, компания Yale предлагает складскую технику от производителя по самым выгодным ценам.

Телескопический погрузчик — для чего он нужен?

Они используются во многих отраслях, но обычно их можно увидеть в строительстве или сельском хозяйстве. Техника идеально подходит для копания, перемещения почвы на транспортные средства, погрузки товаров на склады или их разгрузки. Этот тип машин также эффективен в портах при работе на высоте с использованием платформы. Они могут выступать в роли трактора в сельском хозяйстве или помогать фермерам укладывать связки сена.

Типы телескопических погрузчиков

Телескопические погрузчики можно разделить по конструкции. Существуют фронтальные телескопические погрузчики, у которых кабина оператора остается устойчивой по отношению к шасси. С другой стороны, поворотные погрузчики позволяют изменять расположение кабины оператора, но, к сожалению, такие устройства имеют меньшую грузоподъемность, чем машины с жесткой рамой.

Тип привода также определяет классификацию этих устройств. Их разделяют на машины с гидростатическим или механическим приводом. Иногда трудно выбрать между этими двумя приводами, но вы должны учитывать отрасль, в которой будете работать с машиной.

В сельском хозяйстве лучше всего использовать гидростатические погрузчики из-за их точности и небольших размеров. Единственный недостаток — довольно требовательное обслуживание. Телескопический погрузчик с механическим приводом станет хорошим решением для работы на сложной деформированной местности, где требуется техника со значительной грузоподъемностью и экономичностью.

Виды шасси в телескопическом погрузчике

Ходовая часть важна для телескопического погрузчика. Различают сочлененные, бортовые и фронтальные погрузчики. Последние обычно довольно большие. Среди машин с шарнирно-сочлененной рамой встречаются модели большего и меньшего размера. Они отличаются очень хорошей маневренностью. Обычно телескопические погрузчики с бортовым поворотом имеют небольшие размеры. Такую технику можно повернуть даже на месте, но она имеет небольшую грузоподъемность.

Для того чтобы ваша работа шла бесперебойно и безотказно, необходимо выбирать только качественное оборудование.