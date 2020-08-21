ента новостей

15:14
Знаменитая «Девушка с кувшином» ждет гостей в парке «Россия – моя история»
15:12
Студентам Петербурга посветят арт-объект на рыбном заводе Камчатки
15:10
В Петербурге рекламу наркотиков закрасят
15:08
Художник из Санкт-Петербурга создал мурал в Челябинске
12:34
В Петербурге на Правобережном рынке ограбили пенсионерку
11:51
Выставка «Поле экспериментов: А. Ведерников, Б. Ермолаев, В. Матюх».
11:45
Выставочный проект «Легенда спящих»
11:42
На КАД полностью перекроют съезд
11:40
В Петербурге общественники проводят мониторинг безопасности движения у школ
11:38
НКО защитили проекты по студенческим инициативам
11:32
В Петербурге обокрали квартиру на 16 миллионов рублей
11:28
В Петербурге задержан наркосбытчик
07:24
Клещи активизировались
07:17
Возможна ли дистанционка?
23:31
Навальный продолжает находиться в стабильно тяжёлом состоянии
20:00
Три миллиона рублей будет выплачено на реализацию лучших молодежных проектов
16:01
Лучшие молодежные бизнес-проекты выберут в Петербурге
15:57
В Историческом парке пройдет «Диктант Победы»
13:54
В Колпино полицейские ликвидировали подпольное производство алкоголя
11:50
В Петербурге задержали автоугонщика
08:44
Петербуржцы не любят семечки
08:39
Оскорбление обернулось штрафом
23:17
Сердар Азмун стал главным героем победы «Зенита» над ЦСКА в 3-м туре
20:14
Началась защита проектов НКО на конкурс субсидий
14:52
Задача – максимальный охват населения!
14:51
Стартовало шоу о петербургских художниках «Мы не в музее»
11:38
В библиотеку имени В. В. Маяковского вернулся орган
11:35
В Невском районе приступили к модернизации тепломагистрали
11:30
В Ленобласти раскрыли кражу строительного крана
11:27
В Петербурге лжеэлектрик обокрал пенсионера
Все новости
Поиск гостиниц и отелей Карта города Схема метро Телепрограмма Наши RSS ленты 18+
Питерец.ру » Статьи » Авто, мото » Nissan подарит водителям LEAF незабываемый финал Лиги чемпионов УЕФА

Nissan подарит водителям LEAF незабываемый финал Лиги чемпионов УЕФА

0
40
Опубликовал: Алексей Морозов
0
Фото:
Nissan
100 фанатов-счастливчиков смогут совместно посмотреть матч в автокинотеатре с соблюдением социальной дистанции

ЛИССАБОН, Португалия (21 августа 2020 г.) – Nissan обогащает эмоции финала Лиги чемпионов УЕФА электрической искрой, подарив группе счастливчиков – водителей Nissan LEAF – возможность участвовать в просмотре матча, не нарушая социальной дистанции.

Поскольку в этом году болельщики не могут лично присутствовать на игре, Nissan организует для 50 владельцев LEAF «кинотеатр на колесах»: их автомобили разместятся на парковке перед огромным экраном, чтобы люди были ближе к месту событий, сохраняя необходимое расстояние. Место проведения совместного просмотра держится в секрете, который будет открыт только избранным фанатам, и каждый из них сможет привести с собой одного гостя.

Среди посетителей будет владелец пятитысячного LEAF, проданного в Португалии, а также «легенда» Лиги чемпионов УЕФА – Нуну Гомеш (Nuno Gomes), который примет участие в эксклюзивной «встрече со звездой» (meet-and-greet). При соблюдении всех необходимых профилактических мер, фанаты также получат доступ к трофею Лиги чемпионов УЕФА – у них будет эксклюзивная возможность сфотографироваться с кубком перед тем, как он отправится на стадион.

Уже шестой сезон компания Nissan является официальным спонсором Лиги UEFA Champions League – крупнейшего в мире ежегодного спортивного турнира.

«Вот уже шесть сезонов мы «электризуем» финал Лиги чемпионов УЕФА, – говорит Гарет Дансмор (Gareth Dunsmore), вице-президент отдела маркетинговых коммуникаций, сервисов для подключенных автомобилей и обслуживания клиентов Nissan Europe. – В этом году мы еще сильнее мотивированы к тому, чтобы привнести восхитительные эмоции в это событие».
«Невозможно воссоздать волнующую атмосферу пребывания на стадионе, но мы надеемся, что сможем подарить владельцам LEAF еще одно прекрасное переживание».

Помимо организации совместного просмотра, Nissan провезет трофей Лиги чемпионов УЕФА по Лиссабону на стадион Estadio Da Luz на своем «заряженном» электромобиле Nissan LEAF NISMO RC.

Финал также станет первым крупным мероприятием, где будет представлен новый логотип бренда Nissan, впервые показанный всего несколько недель назад вместе с новым электрическим кроссовером Nissan Ariya. В ближайшие выходные как новый логотип, так и Ariya будут в центре внимания в Лиссабоне, «Зеленой столице Европы» 2020 г.

С момента начала продаж в 2010 году на дорогах Португалии эксплуатируются более 5000 LEAF, и водители электромобилей Nissan с их помощью ежегодно сокращают количество выбросов СО2 более чем на полмиллиона тонн.

Источник: Nissan
Обнаружили ошибку? Выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter, либо нажмите "ОШИБКА"

Добавьте комментарий

  • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
    heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
    winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
    worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
    expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
    disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
    joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
    sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
    neutral_faceno_mouthinnocent
Войти через

Интересное в сети

Похожие публикации

21-01-2020, 10:37
Nissan впервые представляет в Европе LEAF NISMO RC
9-01-2019, 14:41
Nissan представил электромобили с повышенной мощностью и увеличенным пробегом без подзарядки
13-07-2020, 15:14
Мировая премьера Nissan Ariya
29-08-2013, 23:08
Для «Зенита» названы соперники в групповом этапе Лиги Чемпионов УЕФА
26-07-2016, 19:47
Сегодня стартует 3-й отборочный раунд Лиги Чемпионов УЕФА
11-08-2013, 18:07
«Зенит» не даст повода прессе радоваться в случае своей ошибки на отборочном этапе турнира Лиги Чемпионов УЕФА

Новости из сети

Происшествия на дорогах

0
162
17-08-2020, 10:40
Смертельное ДТП на Пулковском шоссе
0
183
14-08-2020, 14:38
На трассе «Кола»произошло смертельное ДТП
0
282
11-08-2020, 11:26
В Ленобласти столкнулись три иномарки – один водитель погиб
0
239
11-08-2020, 11:18
В Петербурге ночью иномарка насмерть сбила мужчину
Наверх