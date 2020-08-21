Nissan подарит водителям LEAF незабываемый финал Лиги чемпионов УЕФА

ЛИССАБОН, Португалия (21 августа 2020 г.) – Nissan обогащает эмоции финала Лиги чемпионов УЕФА электрической искрой, подарив группе счастливчиков – водителей Nissan LEAF – возможность участвовать в просмотре матча, не нарушая социальной дистанции.

Поскольку в этом году болельщики не могут лично присутствовать на игре, Nissan организует для 50 владельцев LEAF «кинотеатр на колесах»: их автомобили разместятся на парковке перед огромным экраном, чтобы люди были ближе к месту событий, сохраняя необходимое расстояние. Место проведения совместного просмотра держится в секрете, который будет открыт только избранным фанатам, и каждый из них сможет привести с собой одного гостя.

Среди посетителей будет владелец пятитысячного LEAF, проданного в Португалии, а также «легенда» Лиги чемпионов УЕФА – Нуну Гомеш (Nuno Gomes), который примет участие в эксклюзивной «встрече со звездой» (meet-and-greet). При соблюдении всех необходимых профилактических мер, фанаты также получат доступ к трофею Лиги чемпионов УЕФА – у них будет эксклюзивная возможность сфотографироваться с кубком перед тем, как он отправится на стадион.

Уже шестой сезон компания Nissan является официальным спонсором Лиги UEFA Champions League – крупнейшего в мире ежегодного спортивного турнира.

«Вот уже шесть сезонов мы «электризуем» финал Лиги чемпионов УЕФА, – говорит Гарет Дансмор (Gareth Dunsmore), вице-президент отдела маркетинговых коммуникаций, сервисов для подключенных автомобилей и обслуживания клиентов Nissan Europe. – В этом году мы еще сильнее мотивированы к тому, чтобы привнести восхитительные эмоции в это событие».

«Невозможно воссоздать волнующую атмосферу пребывания на стадионе, но мы надеемся, что сможем подарить владельцам LEAF еще одно прекрасное переживание».

Помимо организации совместного просмотра, Nissan провезет трофей Лиги чемпионов УЕФА по Лиссабону на стадион Estadio Da Luz на своем «заряженном» электромобиле Nissan LEAF NISMO RC.

Финал также станет первым крупным мероприятием, где будет представлен новый логотип бренда Nissan, впервые показанный всего несколько недель назад вместе с новым электрическим кроссовером Nissan Ariya. В ближайшие выходные как новый логотип, так и Ariya будут в центре внимания в Лиссабоне, «Зеленой столице Европы» 2020 г.

С момента начала продаж в 2010 году на дорогах Португалии эксплуатируются более 5000 LEAF, и водители электромобилей Nissan с их помощью ежегодно сокращают количество выбросов СО2 более чем на полмиллиона тонн.