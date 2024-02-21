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Питерец.ру » Статьи » Оборудование, приборы » Оборудование » Лазерный станок по металлу: особенности и преимущества

Лазерный станок по металлу: особенности и преимущества

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Опубликовал: Алексей Морозов
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Фото:
lasermarker.ru
Если вам предстоит работать с металлами, стоит обратить внимание на современный аппарат — лазерный станок

Если вам предстоит работать с металлами, стоит обратить внимание на современный аппарат — лазерный станок. Этот агрегат способен работать с металлами разной толщины, сложности. Станок для лазерной резки металла имеет основной режущий инструмент – луч, который можно сфокусировать на определенной зоне и задать необходимую задачу.

В рабочей зоне под влиянием лазерного луча осуществляется нагрев обрабатываемого материала до температуры, при которой начинается процесс плавления. Работа с металлом с помощью лазера считается максимально точной. При этом отсутствует механический контакт оборудования с обрабатываемой поверхностью.

Типы лазерных станков

Существует два основных типа лазерных станков: CO2 и волоконные. CO2 лазеры эффективны для обработки не металлических материалов и металлов низкой толщины. Волоконные лазеры предпочтительны для работы с металлами, обеспечивая высокую скорость и точность резки.

Преимущества станков для работы с металлом

Станки используют для выполнения оперативного и качественного раскроя материала. Успешно применяют в производственных сферах и не только. К достоинствам лазерного станка по металлу можно отнести:

  • высокий уровень производительности;

  • максимально точный раскрой материала;

  • возможность обработки деталей в любом направлении;

  • получение качественной кромки, которой не требуется дополнительная обработка;

  • возможность покупки оборудования недорого.

Какая стоимость станка для лазерной обработки металла? Все зависит от того, какую модель вы решите заказать. На цену влияет функционал оборудования, завод-изготовитель и наличие дополнительных опций.

Как правильно выбрать станок?

Прежде чем осуществлять выбор лазерных установок, необходимо определить сферу их применения, режим эксплуатации. Есть агрегаты, которые способны работать сменами. Но также есть оборудование, которое может работать круглосуточно без сбоев. Также важными характеристиками при покупке лазерного станка по металлу выступают:

  • производительность;

  • скорость раскроя металла;

  • перемещение по осям;

  • возможность ускорения;

  • мощность резонатора.

Учитывая все эти характеристики техники, вы сможете подобрать грамотно станок, который справиться с поставленными задачами и будет работать годами без сбоев.

Если не разбираетесь в технике, еще не сталкивались с выбором специального оборудования, всегда можно связаться с консультантами, экспертами в этой сфере и они дадут ответы на интересующие вопросы, помогут с подбором станков.

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