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Питерец.ру » Статьи » Оборудование, приборы » Оборудование » Граверы: виды и особенности

Граверы: виды и особенности

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Опубликовал: Алексей Морозов
0
Фото:
PiXABAY
На граверных станках с программным управлением рисунки и надписи на детали наносят с помощью специального инструмента – гравера.

На граверных станках с программным управлением рисунки и надписи на детали наносят с помощью специального инструмента – гравера. Подобные станки способны работать с такими материалами, как древесина, пластик, композиты, металл, разнообразные сплавы, стекло, камень, в том числе драгоценный. Подобрать и приобрести ручной гравер, можно на https://www.bigam.ru/catalog/gravery-5765/.

Изображение, нанесенное с помощью гравировального станка, может быть выпуклое или вогнутое, в виде штампа или обычного рисунка. Станок может выполнить любую форму: рисунок, буквы, надписи, логотипы. Гравировочные станки способны создать рисунки в 2D и 3D форматах.

Особенности работы граверных станков:
• Высокая скорость работы;
• Максимальная точность рисунка;
• Отличное качество рисунка.
Программно-вычислительный комплекс на станке контролирует весь процесс работы. Но от оператора станка тоже зависит конечный результат. Он должен правильно выбрать гравер, который и будет выполнять работу.

Разновидности граверов

Выделяют 2 группы граверов в зависимости от вида работы:
1. Лазерный гравер;
2. Фрезерный гравер.

Возможности фрезерных граверов

Фрезерные граверы бывают следующих типов:
• В виде конуса. Они выполняют рисунок на тонких, средних и мягких материалах.
• Радиусный гравер конического типа. Предназначен для рельефного небольшого 3D рисунка.
• Сферический гравер используют для гравировальных работ большой глубины.
• Прямые граверы применяют для нанесения линий на плоской поверхности.
• «Пирамидку» используют на твердых поверхностях при выполнении 3D рисунка.
• V-образные граверы рисуют острые детали на фасках.
Граверы перечисленных типов используют при работе гравировального станка MAGIC. Это оборудование используют в ювелирных мастерских.
Граверы с ЧПУ способны обновить внешний вид разных изделий. За счет широкого функционала способны работать с металлическими и неметаллическими предметами.
Подобные граверы работают при подсоединении через USB-кабель к персональному компьютеру. Этого достаточно для нанесения рисунка. Большим плюсом будет то, что такое оборудование быстро окупается. Стоимость гравировальных работ высокая. Работать с фрезерным гравировальным оборудованием не сложно.
Станок работает со следующими материалами:
• Алюминий, медь, цинк, титан, никель и другие металлы и сплавы, в том числе оксидные и с гальваническим покрытием;
• Полиграфические краски;
• Эпоксидная смола;
• Гранит, галька, мрамор, драгоценные и полудрагоценные камни;
• Термопласты и другие виды пластика.

Возможности лазерных граверов

Лазерный тип граверных станков используют на предприятиях, где проводят операции резки и гравировки. Станки с программным обеспечением работают с такими материалами как дерево, ткань, бумага, камень или пластик.
Основными программами для ЧПУ являются Tipe3, Archicad, Corldraw и др. Программы позволяют выполнить фигурную или трехмерную резку, а также фрезерную обработку самых разнообразных материалов.
Лазерные граверы с ЧПУ применяют при изготовлении рекламной и сувенирной продукции, мебели и дверей.

Преимущества оборудования

1. При работе лазер не соприкасается с поверхностью детали, поэтому можно работать с очень хрупкими материалами.
2. Заготовку не нужно крепить к станку.
3. Можно наносить гравировку на резиновые изделия.
4. Скорость работы позволяет за малое время выполнить большой объем.
5. Детали с острыми углами не деформируются, как это бывает при фрезерной обработке.
6. Чистота в помещении, нет стружек и пыли.
7. Возможность быстро перенастроить станок для работы с разными материалами.

Применение лазерных граверных станков в зависимости от размера

Область применения станка зависит от его размера:
• Маленькие станки имеют рабочую зону 300Х420 мм, размер средних станков – 1200Х166мм. Изготовление сувениров, табличек, брелоков и других небольших изделий.
• Большие станки с полем 1300Х2500 мм или 2000Х3000 мм. Изготовление мебели, дверей, паркета и других габаритных предметов.

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