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Питерец.ру » Статьи » Оборудование, приборы » Приборы » ИБП CyberPower — надежная защита вашей техники и оборудования

ИБП CyberPower — надежная защита вашей техники и оборудования

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Опубликовал: Алексей Морозов
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Фото:
idistribute.ru
Выбор продукции CyberPower подчеркивает важность надежного бренда в области ИБП, способного удовлетворить потребности самых требовательных пользователей и предоставить непрерывную поддержку

ИБП (Источник Бесперебойного Питания) представляет собой устройство, разработанное для обеспечения непрерывного электроснабжения электронной аппаратуры в случае сбоев в электросети. Идея создания ИБП возникла из необходимости обеспечить защиту от потерь данных и повреждений оборудования при перебоях в электропитании. ИБП является важным компонентом для поддержания бесперебойной работы критически важных систем.

Виды ИБП

Если вы рассматриваете покупку ИБП для дома и офиса, следует обратить внимание на следующие характеристики. Источники бесперебойного питания чаще всего подразделяются по типу, количеству фаз и формату корпуса.

По типу

  • ИБП схемы онлайн (Online)

  • ИБП схемы интерактивные (Line-Interactive)

  • ИБП схемы офлайн (Offline)

По количеству фаз

  • Однофазные ИБП, обычно применяются в домашних условиях и рассчитаны на небольшую мощность

  • Трехфазные ИБП, зачастую более мощные, для работы ​​ в сетях переменного тока с тремя фазами

По формату корпуса

По формату корпуса источники бесперебойного питания разделяются на:

  • Настольные/напольные

  • В стойку (Рэковые)

  • Универсальные

Источники бесперебойного питания CyberPower

CyberPower представляет собой ведущего производителя инновационных источников бесперебойного питания (ИБП) с глубокой экспертизой в области электроэнергетики. Бренд известен своей специализацией в создании надежных и эффективных решений для обеспечения стабильного электроснабжения в различных сценариях использования.

CyberPower выделяется на рынке благодаря ряду ключевых преимуществ:

1. Диапазон ИБП

CyberPower предлагает разнообразие серий ИБП, в которые входят, но не ограничиваются:

  • CyberPower Smart App Online

  • CyberPower Value Pro

  • CyberPower Professional Tower

2. Технологии и Инновации

В продукции CyberPower применяются современные технологии, такие как:

  • GreenPower UPS™: Энергосберегающая технология для оптимизации энергопотребления.

  • Automatic Voltage Regulation (AVR): Автоматическая регулировка напряжения для поддержания стабильности в сети.

  • EMI/RFI Filters: Фильтры для снижения электромагнитных и радиочастотных помех.


Выбирая ИБП CyberPower, вы выбираете

  1. Надежность и Долговечность: Продукция бренда известна своей надежностью и долгим сроком службы, что делает ее привлекательным выбором для различных потребителей.

  2. Технологические Инновации: CyberPower постоянно интегрирует передовые технологии в свои продукты, обеспечивая высокую эффективность и производительность.

  3. Широкий Ассортимент: Богатый ассортимент продуктов CyberPower включает в себя разнообразные серии ИБП, охватывая потребности как домашних, так и корпоративных пользователей.

Купить продукцию CyberPower можно в АйДистрибьют, официального партнёра бренда в Российской Федерации. В каталоге продукции онлайн-дистрибьютора более 1000 наименований источников бесперебойного питания ведущих российских и мировых марок. Всего же каталог телекоммуникационного и электротехнического оборудования и инструментов насчитывает более 60 тысяч позиций. Доставка в Санкт-Петербург и область осуществляется транспортными компаниями в кратчайшие сроки.

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