Применение промышленных генераторов

Автономные электростанции предназначены для обеспечения конечных потребителей энергией. Используются на объектах, где отсутствует подключение к центральной линии, либо зафиксированы систематические сбои в работе и низкое качество ресурса. Генераторы 200 квт мощности в Тюмени используются основным источником питания автономно от основной сети, аварийным или резервным – совместно с линией.
Оборудование условно делится на бытовое и промышленное. Несмотря на схожесть функционала агрегаты имеют конструктивные различия.
Принцип работы
Установка действует за счет подачи топлива в двигатель внутреннего сгорания. Выработанная механическая энергия (движение лопастей мотора) образует электромагнитное поле, которое при контакте с обмоткой катушки генерирует электричество. Далее ток распределяется по конечным потребителям.
Чтобы избежать перегрузок сети, скачков напряжения и иных отклонений от номинальной мощности, конструкция оснащается стабилизатором напряжения.
Особенности
Промышленные станции имеют следующие характеристики:
- Повышенная номинальная мощность. Позволяет подключить большое количество энергозависимых приборов, включая станки, конвейерную линию, строительные инструменты с высоким стартовым током.
- Масштабные размеры. Громоздкий агрегат относится к группе стационарного оборудования, которому требуется отдельное место. При необходимости транспортировки конструкция закрепляется на специальной колесной раме.
- Высокая производительность. Установка адаптирована для работы в режиме 24/7. Благодаря эффективной системе охлаждения, двигатель не перегревается, поэтому может функционировать круглосуточно.
- Возможность эксплуатации в экстремальных условиях. Для поддержания работоспособности системы в агрессивной среде (минусовая температура, контакт с химикатами, механические повреждения, обильные осадки и прочее) используются дополнительные приспособления. Это шумозащитный кожух, антивандальный утепленный контейнер, всепогодный бокс.
Генераторы, предназначенные для монтажа на производстве, отличаются выработкой высококачественной электроэнергии.
Выбор
Автономная станция подбирается на базе следующих критериев:
- Мощность. Рассчитывает по количеству одновременно подключенных потребителей.
- Место установки. Где планируется разместить генератор – на улице или в помещении.
- Количество фаз. Однофазные уместны, если потребителям нужна линия 220 V. Трехфазные – 380 V.
- Комплектация. Определяется условиями эксплуатации. При монтаже станции в помещении наличие защитного контейнера необязательно, но рекомендован кожух, снижающий громкость работающего мотора. В остальных случаях принимаются меры для защиты агрегата от негативного внешнего воздействия.
При необходимости перевоза агрегата, убедиться в возможности присоединения колесной площадки.