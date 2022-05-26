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Питерец.ру » Статьи » Оборудование, приборы » Оборудование » Применение промышленных генераторов

Применение промышленных генераторов

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Опубликовал: Алексей Морозов
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Фото:
brizmotors.ru
Оборудование условно делится на бытовое и промышленное. Несмотря на схожесть функционала агрегаты имеют конструктивные различия.

Автономные электростанции предназначены для обеспечения конечных потребителей энергией. Используются на объектах, где отсутствует подключение к центральной линии, либо зафиксированы систематические сбои в работе и низкое качество ресурса. Генераторы 200 квт мощности в Тюмени используются основным источником питания автономно от основной сети, аварийным или резервным – совместно с линией.

Оборудование условно делится на бытовое и промышленное. Несмотря на схожесть функционала агрегаты имеют конструктивные различия.

Принцип работы

Установка действует за счет подачи топлива в двигатель внутреннего сгорания. Выработанная механическая энергия (движение лопастей мотора) образует электромагнитное поле, которое при контакте с обмоткой катушки генерирует электричество. Далее ток распределяется по конечным потребителям.

Чтобы избежать перегрузок сети, скачков напряжения и иных отклонений от номинальной мощности, конструкция оснащается стабилизатором напряжения.

Особенности

Промышленные станции имеют следующие характеристики:

  1. Повышенная номинальная мощность. Позволяет подключить большое количество энергозависимых приборов, включая станки, конвейерную линию, строительные инструменты с высоким стартовым током.
  2. Масштабные размеры. Громоздкий агрегат относится к группе стационарного оборудования, которому требуется отдельное место. При необходимости транспортировки конструкция закрепляется на специальной колесной раме.
  3. Высокая производительность. Установка адаптирована для работы в режиме 24/7. Благодаря эффективной системе охлаждения, двигатель не перегревается, поэтому может функционировать круглосуточно.
  4. Возможность эксплуатации в экстремальных условиях. Для поддержания работоспособности системы в агрессивной среде (минусовая температура, контакт с химикатами, механические повреждения, обильные осадки и прочее) используются дополнительные приспособления. Это шумозащитный кожух, антивандальный утепленный контейнер, всепогодный бокс.

Генераторы, предназначенные для монтажа на производстве, отличаются выработкой высококачественной электроэнергии.

Выбор

Автономная станция подбирается на базе следующих критериев:

  1. Мощность. Рассчитывает по количеству одновременно подключенных потребителей.
  2. Место установки. Где планируется разместить генератор – на улице или в помещении.
  3. Количество фаз. Однофазные уместны, если потребителям нужна линия 220 V. Трехфазные – 380 V.
  4. Комплектация. Определяется условиями эксплуатации. При монтаже станции в помещении наличие защитного контейнера необязательно, но рекомендован кожух, снижающий громкость работающего мотора. В остальных случаях принимаются меры для защиты агрегата от негативного внешнего воздействия.

При необходимости перевоза агрегата, убедиться в возможности присоединения колесной площадки.

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