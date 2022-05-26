Применение промышленных генераторов

Автономные электростанции предназначены для обеспечения конечных потребителей энергией. Используются на объектах, где отсутствует подключение к центральной линии, либо зафиксированы систематические сбои в работе и низкое качество ресурса. Генераторы 200 квт мощности в Тюмени используются основным источником питания автономно от основной сети, аварийным или резервным – совместно с линией.

Оборудование условно делится на бытовое и промышленное. Несмотря на схожесть функционала агрегаты имеют конструктивные различия.

Принцип работы

Установка действует за счет подачи топлива в двигатель внутреннего сгорания. Выработанная механическая энергия (движение лопастей мотора) образует электромагнитное поле, которое при контакте с обмоткой катушки генерирует электричество. Далее ток распределяется по конечным потребителям.

Чтобы избежать перегрузок сети, скачков напряжения и иных отклонений от номинальной мощности, конструкция оснащается стабилизатором напряжения.

Особенности

Промышленные станции имеют следующие характеристики:

Повышенная номинальная мощность. Позволяет подключить большое количество энергозависимых приборов, включая станки, конвейерную линию, строительные инструменты с высоким стартовым током. Масштабные размеры. Громоздкий агрегат относится к группе стационарного оборудования, которому требуется отдельное место. При необходимости транспортировки конструкция закрепляется на специальной колесной раме. Высокая производительность. Установка адаптирована для работы в режиме 24/7. Благодаря эффективной системе охлаждения, двигатель не перегревается, поэтому может функционировать круглосуточно. Возможность эксплуатации в экстремальных условиях. Для поддержания работоспособности системы в агрессивной среде (минусовая температура, контакт с химикатами, механические повреждения, обильные осадки и прочее) используются дополнительные приспособления. Это шумозащитный кожух, антивандальный утепленный контейнер, всепогодный бокс.

Генераторы, предназначенные для монтажа на производстве, отличаются выработкой высококачественной электроэнергии.

Выбор

Автономная станция подбирается на базе следующих критериев:

Мощность. Рассчитывает по количеству одновременно подключенных потребителей. Место установки. Где планируется разместить генератор – на улице или в помещении. Количество фаз. Однофазные уместны, если потребителям нужна линия 220 V. Трехфазные – 380 V. Комплектация. Определяется условиями эксплуатации. При монтаже станции в помещении наличие защитного контейнера необязательно, но рекомендован кожух, снижающий громкость работающего мотора. В остальных случаях принимаются меры для защиты агрегата от негативного внешнего воздействия.

При необходимости перевоза агрегата, убедиться в возможности присоединения колесной площадки.