ента новостей

16:57
В зловонном плену: жуткий запах довел петербуржцев до тошноты
13:33
В Петербурге пресекли перемещение некачественного масла
13:21
Общегородская театральная акция "Черная пятница"
10:58
Выставка «Женщины и война. Простые истории»
10:46
Смертельное ДТП в Лодейнопольском районе Ленобласти
10:42
В Красносельском районе прошел районный фестиваль к Международному дню толерантности
08:22
Активисты призывают бойкотировать метро
07:57
Совершаева покидает Смольный
00:50
СКА крупно обыграл «Куньлунь»: Бурдасов снова забил
20:40
Джазовая жизнь в ночном Санкт-Петербурге
17:51
Выставка «Неоконченная война»
13:56
В Петербурге таксиста ударили ножом
09:40
Каков размер денежных накоплений?
09:17
Гуляли два козла…
08:33
Концерт Виктора Агафонова и его проекта Vector Five "Душевная сакральная акустика"
00:36
Голы Азмуна и Дзюбы позволили «Зениту» победить в Казани
09:23
Петербуржцы возмущены демонтажом исторических светильников в метро
08:29
Появятся новые троллейбусы
01:25
«Зенит» и ЦСКА снова проиграли в Испании вслед за «Химками»
19:24
В Петербурга пройдет церемония награждения районными премиями «Молодежная премия»
15:45
Цифровая выставка STENOGRAFFIA X
15:41
В Петербурге социальных предпринимателей могут освободить от имущественного налога
10:05
В Кронштадте тренера заподозрили в педофилии
09:52
Депутат вступился за одиноких работающих матерей
09:47
Терри и Гьян Райли выступят на сцене «Лендок» в Петербурге
09:45
Почему умирают от пневмонии?
08:01
Педагога уволили за «Твиттер»
15:49
Премьера спектакля «Билли Каспер»
15:40
«Ленфильм» начал съемки о событиях Халхин-Гола
13:32
В Петербурге пенсионерка пострадала от лжеврачей
Все новости

Это интересно!

Loading...
Поиск гостиниц и отелей Карта города Схема метро Телепрограмма Наши RSS ленты 18+
Питерец.ру » Статьи » Кулинария, рецепты » Польза диетических супов - советы от доставки супов в СПБ

Польза диетических супов - советы от доставки супов в СПБ

0
18
Опубликовал: Алексей Морозов
0
Фото:
Google
Читайте в этой статье о том, какие бывают диетические супы, чем они полезны

Любая диета направлена на оздоровление организма. Это рекомендованное дополнение терапии и важная мера для профилактики тех или иных недугов, а также излишнего веса. Реальной помощью в соблюдении диеты могут стать специально приготовленные для этого супы.

В кухне наших далеких предков первые блюда, которые сегодня называют диетическими, появились, как только человечество узнало, что готовить еду можно на огне. Конечно, тогда еще ничего не видали ни о диетических супах, ни о самих диетах. Со временем появились такие блюда как похлёбка, уха, щи, ботвинья, калья и т. п., которые можно считать «родоначальниками» полезной и здоровой пищи.

Первые горячие блюда должны наличествовать в меню каждого, в том числе, тех, кто страдает болезнями ЖКТ либо худеет.

В чем польза диет-супов

Ориентировано приготовление таких супчиков на разные показания. В ходе восстановительной (после лечения), оздоровительной диеты либо во время похудения человеческому организму необходимы исключительно полезные продукты, оказывающие положительное влияние на систему пищеварения и в составе которых отсутствует жир.

В первую очередь, стоит уделить внимание трактовке слова «диета» и уже, отталкиваясь оттого, что она собой являет, формировать меню. Основополагающие нюансы:

  • если поставлена задача – похудеть в естественном режиме (посредством правильно составленного рациона), требуется снизить жирность и калорийность;
  • если диетпитание обусловлено заболеваниями ЖКТ, поджелудочной железы, желчного пузыря и т. д., требуется исключить мясную продукцию, специи, определенные овощи;
  • если рацион составляется для ребенка, необходимо разобраться, как можно приготовить легкий суп, чтобы он не перегружал пищеварительную систему и в составе его отсутствовали аллергены.

Правильно приготовленные диетические первые блюда полезны и невероятно вкусным.

Какой можно приготовить диетический суп: общая технология

Зачастую, вода является базовым компонентом любого диет-супа. Помимо нее, составляющими данного блюда могут быть овощи, рыба, мясо, даже фрукты. Питательные вещества, которые добавляются в воду, в ходе варки обогащают ее, получаемый бульон легко усваивается организмом. Это происходит быстрее, нежели усвоение твердой пищи, в составе которой нет воды.

Что касается технологии приготовления супов, предназначенных для диеты, можно выделить следующие категории таких блюд:

  • супы с заправкой – готовятся с частично используемым методом пассерования;
  • прозрачные супы – их основа –концентрированный бульон, осветляемый посредством оттяжки;
  • супы-пюре – пюреобразная консистенция получается с применением механического измельчения (протирания);
  • супы с загущением – загустителем в данном случае могут быть – мука, молочная продукция, яйца.

Отметим, что при приготовлении диет-супов недопустим способ с использованием обжарки.

Из чего готовятся супы для диеты

Овощи

Отвечая на вопрос – какой приготовить диетический суп? – отметим, что овощное первое блюдо быстро и легко сможет приготовить даже малоопытная хозяйка. Большинство низкокалорийных диет базируются именно на таких супах. Максимально быстро готовится диет-суп с использованием замороженной овощной смеси, которую отваривают в воде (количество ее берется, согласно рецептуре) с кореньями и приправами.

Картинки по запросу диета восстановительная

Как приготовить диетический суп из овощей? Если вас заинтересовала данная тема, то здесь при желании вы сможете узнать более подробную информацию от доставки супов в СПБ https://delivery.greenboxes.ru/soups/. В данном случае следует придерживаться основного принципа: готовить такие супы следует непосредственно перед принятием пищи, а сосредоточиться, прежде всего, на быстроте и правильности подготовки ингредиентов: мытье, чистке, нарезании овощей. Крайне важно, чтобы обработанные овощи сразу же были помещены в кастрюлю для варки.

При закладке овощей необходимо придерживаться такого порядка:

  • если рецептом предусмотрена одновременная варка компонентов (для супов-пюре), то мелко нарезают твердые овощи, крупнее – неплотные продукты, имеющие рыхлую структуру;
  • если, согласно рецепту, овощи не перетираются для приготовления пюреобразного первого блюда, а нарезаются одинакового размера, их следует поочередно опускать в кипящую воду. Поначалу приступают к варке твердых компонентов супчика, позже закладывают мягкие. Если взять за основу стандартный овощной набор, то последовательность закладки в воду будет такова: нарезанная картошка – варится до полуготовности (около 15 минут), позже добавляется капуста, болгарский перец, зелень.

Вообще, диет-супчик можно готовить с любыми овощами. К сожалению, некоторые витамины в ходе тепловой обработки овощей улетучиваются. Есть ли способ противостоять такому нежелательному воздействию? Проблема успешно разрешится, если приобрести мультиварку: она предусматривает готовку блюд с максимально сохраненными в них полезными веществами. В ситуации, когда варить супы приходится без этого замечательного кухонного оборудования, лучше не открывать без надобности крышку кастрюли: максимум витаминов сохранится в ее содержимом по крайней мере частично.

Рыбные и мясные диетические супчики

Согласно принципам диетологии, ценность мяса и рыбы состоит в том, что они содержат много жиров, белка, аминокислот, минеральных элементов. Рыба содержит еще и фосфор. Все перечисленные элементы гораздо устойчивее к воздействию высоких температур, нежели витамины. А потому такая продукция имеет больше питательной ценности по завершении термической обработки.

Диет-супы также готовят на рыбных либо мясных бульончиках и сдабривают их овощами. В данном случае принципы приготовления первого блюда такие же, как и в ситуации готовки супа лишь с овощами.

Картинки по запросу диета восстановительная

Диетические супы на основе молочных продуктов

Обычно для приготовления таких супчиков ингредиентами т. н. второго плана (помимо молока и молочных продуктов) являются: какая-либо крупа или макаронные изделия. Однако, имеется множество рецептов молочных горячих блюд с фруктами либо овощами, впрочем, как и холодных, приготовленных на сыворотке, кефире, молоке, сливках.

Обнаружили ошибку? Выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter, либо нажмите "ОШИБКА"

Добавьте комментарий

  • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
    heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
    winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
    worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
    expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
    disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
    joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
    sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
    neutral_faceno_mouthinnocent
Войти через
Loading...
Loading...

Похожие публикации

24-10-2019, 19:08
Горячая пицца на заказ по выгодной цене
11-01-2019, 15:57
Средиземноморская диета – ключ к здоровому похудению и долгой жизни
6-12-2016, 18:12
Овощные супы-пюре для похудения
16-05-2016, 17:17
Ollis дарит настоящий вкус блюд популярных кухонь мира: где и как их можно отведать?
28-08-2014, 13:08
Праздник живота: гастрономические туры во Францию
4-04-2014, 00:09
Ресторан от Пьера Дюкана вскоре откроется в Петербурге

Происшествия на дорогах

0
74
Сегодня, 10:46
Смертельное ДТП в Лодейнопольском районе Ленобласти
0
226
21-11-2019, 13:25
В центре Петербурга троллейбус сбил девушку
0
290
11-11-2019, 10:33
В Ленобласти фура сбила велосипедиста
0
721
28-10-2019, 11:33
Смертельное ДТП в Кировском районе Ленобласти
Наверх