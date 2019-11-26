Польза диетических супов - советы от доставки супов в СПБ

Любая диета направлена на оздоровление организма. Это рекомендованное дополнение терапии и важная мера для профилактики тех или иных недугов, а также излишнего веса. Реальной помощью в соблюдении диеты могут стать специально приготовленные для этого супы.

В кухне наших далеких предков первые блюда, которые сегодня называют диетическими, появились, как только человечество узнало, что готовить еду можно на огне. Конечно, тогда еще ничего не видали ни о диетических супах, ни о самих диетах. Со временем появились такие блюда как похлёбка, уха, щи, ботвинья, калья и т. п., которые можно считать «родоначальниками» полезной и здоровой пищи.

Первые горячие блюда должны наличествовать в меню каждого, в том числе, тех, кто страдает болезнями ЖКТ либо худеет.

В чем польза диет-супов

Ориентировано приготовление таких супчиков на разные показания. В ходе восстановительной (после лечения), оздоровительной диеты либо во время похудения человеческому организму необходимы исключительно полезные продукты, оказывающие положительное влияние на систему пищеварения и в составе которых отсутствует жир.

В первую очередь, стоит уделить внимание трактовке слова «диета» и уже, отталкиваясь оттого, что она собой являет, формировать меню. Основополагающие нюансы:

если поставлена задача – похудеть в естественном режиме (посредством правильно составленного рациона), требуется снизить жирность и калорийность;

если диетпитание обусловлено заболеваниями ЖКТ, поджелудочной железы, желчного пузыря и т. д., требуется исключить мясную продукцию, специи, определенные овощи;

если рацион составляется для ребенка, необходимо разобраться, как можно приготовить легкий суп, чтобы он не перегружал пищеварительную систему и в составе его отсутствовали аллергены.

Правильно приготовленные диетические первые блюда полезны и невероятно вкусным.

Какой можно приготовить диетический суп: общая технология

Зачастую, вода является базовым компонентом любого диет-супа. Помимо нее, составляющими данного блюда могут быть овощи, рыба, мясо, даже фрукты. Питательные вещества, которые добавляются в воду, в ходе варки обогащают ее, получаемый бульон легко усваивается организмом. Это происходит быстрее, нежели усвоение твердой пищи, в составе которой нет воды.

Что касается технологии приготовления супов, предназначенных для диеты, можно выделить следующие категории таких блюд:

супы с заправкой – готовятся с частично используемым методом пассерования;

прозрачные супы – их основа –концентрированный бульон, осветляемый посредством оттяжки;

супы-пюре – пюреобразная консистенция получается с применением механического измельчения (протирания);

супы с загущением – загустителем в данном случае могут быть – мука, молочная продукция, яйца.

Отметим, что при приготовлении диет-супов недопустим способ с использованием обжарки.

Из чего готовятся супы для диеты

Овощи

Отвечая на вопрос – какой приготовить диетический суп? – отметим, что овощное первое блюдо быстро и легко сможет приготовить даже малоопытная хозяйка. Большинство низкокалорийных диет базируются именно на таких супах. Максимально быстро готовится диет-суп с использованием замороженной овощной смеси, которую отваривают в воде (количество ее берется, согласно рецептуре) с кореньями и приправами.

Как приготовить диетический суп из овощей? Если вас заинтересовала данная тема, то здесь при желании вы сможете узнать более подробную информацию от доставки супов в СПБ https://delivery.greenboxes.ru/soups/. В данном случае следует придерживаться основного принципа: готовить такие супы следует непосредственно перед принятием пищи, а сосредоточиться, прежде всего, на быстроте и правильности подготовки ингредиентов: мытье, чистке, нарезании овощей. Крайне важно, чтобы обработанные овощи сразу же были помещены в кастрюлю для варки.

При закладке овощей необходимо придерживаться такого порядка:

если рецептом предусмотрена одновременная варка компонентов (для супов-пюре), то мелко нарезают твердые овощи, крупнее – неплотные продукты, имеющие рыхлую структуру;

если, согласно рецепту, овощи не перетираются для приготовления пюреобразного первого блюда, а нарезаются одинакового размера, их следует поочередно опускать в кипящую воду. Поначалу приступают к варке твердых компонентов супчика, позже закладывают мягкие. Если взять за основу стандартный овощной набор, то последовательность закладки в воду будет такова: нарезанная картошка – варится до полуготовности (около 15 минут), позже добавляется капуста, болгарский перец, зелень.

Вообще, диет-супчик можно готовить с любыми овощами. К сожалению, некоторые витамины в ходе тепловой обработки овощей улетучиваются. Есть ли способ противостоять такому нежелательному воздействию? Проблема успешно разрешится, если приобрести мультиварку: она предусматривает готовку блюд с максимально сохраненными в них полезными веществами. В ситуации, когда варить супы приходится без этого замечательного кухонного оборудования, лучше не открывать без надобности крышку кастрюли: максимум витаминов сохранится в ее содержимом по крайней мере частично.

Рыбные и мясные диетические супчики

Согласно принципам диетологии, ценность мяса и рыбы состоит в том, что они содержат много жиров, белка, аминокислот, минеральных элементов. Рыба содержит еще и фосфор. Все перечисленные элементы гораздо устойчивее к воздействию высоких температур, нежели витамины. А потому такая продукция имеет больше питательной ценности по завершении термической обработки.

Диет-супы также готовят на рыбных либо мясных бульончиках и сдабривают их овощами. В данном случае принципы приготовления первого блюда такие же, как и в ситуации готовки супа лишь с овощами.

Диетические супы на основе молочных продуктов

Обычно для приготовления таких супчиков ингредиентами т. н. второго плана (помимо молока и молочных продуктов) являются: какая-либо крупа или макаронные изделия. Однако, имеется множество рецептов молочных горячих блюд с фруктами либо овощами, впрочем, как и холодных, приготовленных на сыворотке, кефире, молоке, сливках.