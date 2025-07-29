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Питерец.ру » События в мире » Стрельба на Парк-авеню стала самой смертоносной в Нью-Йорке за последние 25 лет

Стрельба на Парк-авеню стала самой смертоносной в Нью-Йорке за последние 25 лет

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Опубликовал: Вадик Котов
Фото:
CNN
Теракт на Парк-авеню - самая смертоносная перестрелка в Нью-Йорке за последние 25 лет

Стрельба в понедельник, в которой вооруженный человек убил четырех человек и себя, считается самым смертоносным нападением с применением огнестрельного оружия в Нью-Йорке за последние 25 лет.

В последний раз массовая стрельба со смертельным исходом произошла в 2000 году, когда двое вооруженных людей ограбили Wendy's во Флашинге, Квинс, и убили пять человек. Два человека были ранены, но выжили.

В 2022 году мужчина в противогазе привел в действие дымовые шашки и открыл стрельбу в вагоне метро в бруклинском районе Сансет Парк. Десять человек были застрелены, еще 19 получили ранения, но все жертвы выжили.

В 2017 году бывший врач больницы Бронкс-Ливан выстрелил из штурмовой винтовки в учреждении, убив женщину и ранив шестерых, прежде чем направить оружие на себя. Стрелок был «недовольным сотрудником», который ушел в отставку до того, как его должны были уволить в 2015 году.

Ветеран морской пехоты в 2007 году произвел десятки выстрелов в пиццерию в Гринвич-Виллидж, убив бармена и двух безоружных полицейских-добровольцев, которые преследовали его по окрестностям, прежде чем он был застрелен полицией.

В заявлении, сделанном всего за день до смертоносного нападения в центре города, мэр Нью-Йорка Эрик Адамс сказал, что в городе произошло «самое низкое количество перестрелок и убийств за всю историю города».

Нападение в понедельник стало 254-м массовым расстрелом в США в этом году, согласно данным Gun Violence Archive, некоммерческой организации, которая отслеживает насилие, связанное с огнестрельным оружием.

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