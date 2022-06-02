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Питерец.ру » События в мире » В больничном комплексе Талсы вооруженный стрелок убил четырех человек

В больничном комплексе Талсы вооруженный стрелок убил четырех человек

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Опубликовал: Вадик Котов
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Фото:
CNN
Власти Оклахомы заявили, что четыре человека были убиты в среду в Талсе после того, как боевик открыл огонь на втором этаже медицинского корпуса

Власти Оклахомы заявили, что четыре человека были убиты в среду в Талсе после того, как боевик, которого позже нашли мертвым, открыл огонь на втором этаже медицинского корпуса.

«Внутри было просто безумие, сотни комнат и сотни людей пытались выбраться из здания», — сказал CNN капитан полицейского управления Талсы Ричард Мейленберг.

Массовая стрельба является последним случаем общенационального случая, когда службы экстренного реагирования и гражданские лица сталкиваются лицом к лицу с угрозой применения огнестрельного оружия, поскольку Талса присоединяется к нескольким городам, оплакивающим недавние трагические нападения на общественные места, места отправления культа и учебные заведения.
В правоохранительные органы поступил звонок незадолго до 17:00. В среду о человеке с огнестрельным оружием в медицинском корпусе Натали в кампусе больницы Святого Франциска заявил на пресс-конференции заместитель начальника полиции Талсы Эрик Далглиш.
Офицеры, прибывшие через несколько минут, «услышали выстрелы в здании, и именно это направило их на второй этаж», — сказал Далглиш.
Стрелявший был найден полицией мертвым, когда они пробирались внутрь здания, сказал Меуленберг, и его имя не было публично опознано.

Полиция подозревает, что смертельные ранения стрелок нанес сам себе, а рядом с ним были обнаружены два огнестрельных оружия, описанных Мейленбергом как «полуавтоматическая винтовка» и «полуавтоматический пистолет», которые, как предполагается, использовались при стрельбе. По словам капитана полиции, двое из погибших были найдены в одной комнате с нападавшим.
Пока неясно, были ли четыре человека убиты медицинским персоналом, пациентами или посетителями, сказал Далглиш, который сказал, что стрельба произошла в ортопедическом центре.
Кроме того, по словам Меуленберга, менее 10 человек получили неопасные для жизни травмы. По его словам, власти пытаются определить, были ли они ранены в результате перестрелки или во время бегства с места происшествия. Офицеры не пострадали.
Следователи работают над определением мотива стрелка, хотя стрельба не считалась неизбирательной, сказал Меуленберг корреспонденту CNN Дону Лемону.

«Он очень целенаправленно пошел в это место, пошел на очень конкретный этаж и выстрелил с очень конкретной целью», — сказал он. «Это не случайная стрельба этого человека».
Источник: CNN
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