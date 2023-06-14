Два человека погибли после того, как японский курсант открыл огонь по коллегам на стрельбище

Два человека были убиты в среду после того, как курсант предположительно открыл огонь по членам своего подразделения в военном учебном центре в центральной Японии, сообщили CNN Сухопутные силы самообороны страны (SDF).

Стрельба произошла во время учений с боевой стрельбой, несколько человек получили ранения, подтвердили CNN в SDF. По словам властей, кадет был арестован, и мотив до сих пор не установлен.

Генеральный секретарь кабинета министров Японии Хирокадзу Мацуно заявил, что инцидент произошел около 9 часов утра на стрельбище в городе Хино в центральной японской префектуре Гифу.

По данным полицейского участка Гифу Нака, в результате инцидента погибли двое военнослужащих в возрасте 25 и 52 лет. Также был ранен еще один 25-летний мужчина из того же гарнизона.

«Такого рода инциденты никогда не должны происходить в организации, которая занимается оружием», — заявил начальник штаба SDF Ясунори Морисита на телевизионной пресс-конференции.

По его словам, будет создана комиссия по расследованию инцидента и предотвращению повторения подобных событий в будущем.

Японская общественная телекомпания NHK сообщила, что подозреваемый был подростком из SDF, который предположительно стрелял из автоматической винтовки.

Насилие с применением огнестрельного оружия крайне редко встречается в Японии, стране с населением 125 миллионов человек. Здесь один из самых низких показателей преступлений с применением огнестрельного оружия в мире из-за чрезвычайно строгих законов о контроле над оружием.

Но недавно в стране была зарегистрирована череда громких насильственных преступлений.

В прошлом месяце четыре человека, в том числе двое полицейских, погибли в результате инцидента со стрельбой и ножевым ранением в городе Накано в центральной Японии.

По данным Национального полицейского управления, в 2022 году в Японии произошло девять инцидентов с применением огнестрельного оружия, в том числе убийство бывшего премьер-министра Синдзо Абэ, который был застрелен из самодельного оружия во время предвыборной речи.

Считается, что из девяти инцидентов шесть были совершены бандами и другими группами. Всего в результате девяти инцидентов четыре человека погибли и двое получили ранения.