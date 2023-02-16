Один человек погиб и трое ранены в результате стрельбы в торговом центре El Paso

По данным полиции, один человек погиб и трое получили ранения в результате стрельбы в среду вечером в торговом центре Cielo Vista в Эль-Пасо, штат Техас.

Подозреваемый находится под стражей, и полиция считает, что может быть еще один подозреваемый, который все еще не пойман, сказал сержант. Роберт Гомес из полицейского управления Эль-Пасо. Он не стал комментировать возможный мотив.

«Это было хаотично. Люди бежали. Они были напуганы», — сказал Гомес.

Двое раненых мужчин были доставлены в университетский медицинский центр Эль-Пасо в критическом состоянии, сообщили в больнице CNN. Состояние третьего раненого, мужчины, который, по словам Гомес, также был госпитализирован, неясно.

Торговый центр находится в непосредственной близости от Walmart, где в результате стрельбы в 2019 году погибли 23 человека и еще около двух десятков получили ранения. На прошлой неделе 24-летний стрелок признал себя виновным по 90 федеральным обвинениям в рамках сделки о признании вины.

После того, как в среду стрельба произошла около 17:00. По словам Пасильяса, по местному времени дежурный офицер, работавший в охране одного из магазинов торгового центра, прибыл на место происшествия в течение нескольких минут и взял человека под стражу. Он не сказал, когда, где и как был задержан второй человек.

Несколько правоохранительных органов, в том числе полиция Эль-Пасо, Департамент общественной безопасности Техаса и Пограничная служба США, отреагировали на место происшествия после того, как несколько человек позвонили в службу 911, чтобы сообщить об действующем стрелке, сообщила полиция.

Позже место происшествия было оцеплено, и власти работали всю ночь, чтобы очистить здание и начать предварительное расследование, сообщила полиция.

По предварительным данным, следователи предполагают, что стрельба произошла вокруг фуд-корта торгового центра, сказал Гомес. Чтобы помочь расследованию, ФБР создало веб-сайт, на котором люди могут размещать фотографии и видео инцидента.

29-летний Брэндон Чавес сказал, что работал в магазине одежды Buckle напротив фуд-корта, когда в среду произошла стрельба. Он помог покупателям и другим сотрудникам забаррикадироваться внутри магазина и привел людей в склад, пока они ждали возможности выйти, сказал он CNN.

Чавес также работал в торговом центре, когда в 2019 году в соседнем Walmart произошла стрельба, сказал он, добавив, что в то время он также укрывался там с другими.

Роберт Гонсалес также был в торговом центре в среду и во время стрельбы в 2019 году. По его словам, в среду он «видел, как люди бегут к выходу», и на видео, которые он снял, видно, что несколько торговых витрин закрыты с опущенными воротами безопасности и несколько автомобилей правоохранительных органов снаружи.