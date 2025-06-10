ента новостей

15:24
Скверы на намывных территориях Васильевского острова внесут в перечень ЗНОП
13:00
Петербургский международный книжный салон собрал рекордную аудиторию
12:03
Кто протестует в Лос-Анджелесе?
11:51
Грету Тунберг депортировали из Израиля
11:00
В Ленобласти в течение двух часов полностью перекроют движение по мосту через Свирь
10:55
В Кировском районе женщина ударила ножом возлюбленного
10:51
В Московском районе пьяный мужчина избил петербуржца, требуя отдать ему французского бульдога
08:38
Жители CПб до 40 лет активно ищут работу
08:24
Киберпопытки взлома ЕГЭ: был безуспешный эксперимент
23:16
Баскетбольный «Зенит» проиграл ЦСКА финальную серию Единой Лиги ВТБ со счётом 2–4, уступив сегодня в Москве с разницей в 23 очка
17:39
В течение 45 минут будет полностью перекрыто движение по Ладожскому мосту
17:35
На трассе «Кола» будет введено реверсивное движение
17:11
В Ленобласти в ДТП с большегрузом погиб водитель «Судзуки Гранд Витара»
13:14
В Петербурге полицейские выявили стритрейсеров с признаками опьянения
12:03
В Гатчине кладовщик избил покупателя магазина
11:36
В Ленобласти полностью перекроют движение на железнодорожном переезде в посёлке Войсковицы
11:31
На Наличной улице "Лада Калина" сбила двухлетнего ребенка
11:27
В Кудрово в женщину выстрелили из страйкбольного оружия
11:21
На Новосибирской улице задержали двоих подозреваемых в нападении на прохожего
11:10
В Аптекарском переулке подросток открыл стрельбу из «пневматики» по окнам
11:06
В Петербурге в окно банка выстрелили из «пневматики»
11:01
В Петербурге почтили память основателя города Петра Первого
10:15
При сделках с недвижимостью можно будет применять биометрию
08:09
СПб в рейтинге бюджетных городов для отдыха
07:55
Прокуратура изучит Войтоловку
07:40
В Ленобласти легализуют гостевые дома
07:28
Рекорд в животноводстве Ленобласти
00:37
Победителями «Ролан Гаррос – 2025» в одиночном разряде стали Карлос Алькарас и Кори Гауфф, в мужском парном разряде победили ветераны, а Сара Эррани выиграла и пару, и микст
00:17
Смена тренерского штаба в петербургском хоккейном «Динамо»: вместо Игоря Гришина главным тренером стал Игорь Ефимов.
16:51
На КАД между развязками с ММПК «Бронка» и Ораниенбаумским проспектом перекроют одну полосу
Все новости
ЛЕНОБЛАСТЬ В РАЙОНАХ Карта Санкт-Петербурга Схема Петербургского метро Телепрограмма 18+
Питерец.ру » События в мире » Грету Тунберг депортировали из Израиля

Грету Тунберг депортировали из Израиля

0
Опубликовал: Вадик Котов
Фото:
Reuters
Грету Тунберг депортировали из Израиля после захвата судна в Газе

Шведская активистка Грета Тунберг была депортирована из Израиля во вторник, сообщило министерство иностранных дел Израиля, на следующий день после того, как израильский военно-морской флот не позволил ей и группе пропалестинских активистов отплыть в Газу.

22-летняя Тунберг была отправлена рейсом во Францию, сообщили в министерстве, добавив, что оттуда она отправится в Швецию.

Еще три человека, находившиеся на борту благотворительного судна, также согласились на немедленную репатриацию. Восемь других членов экипажа оспаривают приказ о депортации, говорится в заявлении израильской правозащитной группы «Адала», которая консультировала их.

Израильские войска поднялись на борт благотворительного судна, когда оно приблизилось к Газе рано утром в понедельник, пытаясь прорвать давнюю морскую блокаду Израиля, которая привлекла международное внимание с тех пор, как Израиль также отрезал сухопутный доступ к сектору в марте. В настоящее время Израиль допускает лишь ограниченные поставки продовольствия, распространяемого группой, которую он поддерживает.

Яхта под британским флагом была доставлена в израильский порт Ашдод, а экипаж из 12 человек был перевезен на ночь в аэропорт Бен-Гурион.

Активисты перевозили небольшой груз гуманитарной помощи, в том числе рис и детское питание, и заявили, что хотят привлечь внимание международного сообщества к гуманитарному кризису в Газе.

Обнаружили ошибку? Выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter, либо нажмите "ОШИБКА"

Добавьте комментарий
Войти через

Похожие публикации

1-12-2023, 10:47
Израиль возобновил боевые действия против ХАМАС
9-04-2023, 12:44
Израиль заявил, что его истребители нанесли удар по сирийской военной базе
25-10-2022, 16:04
Несколько человек погибли в результате рейда объединенных сил безопасности Израиля на Западном берегу
8-11-2024, 10:49
В Амстердаме израильские футбольные фанаты подверглись нападению
20-08-2015, 11:56
Бархатный голос Израиля
17-10-2023, 12:36
В Петербурге прошла встреча с временно исполняющим обязанности Генерального консула Израиля

Происшествия на дорогах

Вчера, 17:11
В Ленобласти в ДТП с большегрузом погиб водитель «Судзуки Гранд Витара»
Вчера, 11:31
На Наличной улице "Лада Калина" сбила двухлетнего ребенка
8-06-2025, 16:47
На трассе «Кола» в ДТП с бензовозом погиб водитель «Лады»
6-06-2025, 18:57
На КАД в массовом ДТП с грузовиком плстрадали три человека
Наверх