Грету Тунберг депортировали из Израиля

Шведская активистка Грета Тунберг была депортирована из Израиля во вторник, сообщило министерство иностранных дел Израиля, на следующий день после того, как израильский военно-морской флот не позволил ей и группе пропалестинских активистов отплыть в Газу.

22-летняя Тунберг была отправлена рейсом во Францию, сообщили в министерстве, добавив, что оттуда она отправится в Швецию.

Еще три человека, находившиеся на борту благотворительного судна, также согласились на немедленную репатриацию. Восемь других членов экипажа оспаривают приказ о депортации, говорится в заявлении израильской правозащитной группы «Адала», которая консультировала их.

Израильские войска поднялись на борт благотворительного судна, когда оно приблизилось к Газе рано утром в понедельник, пытаясь прорвать давнюю морскую блокаду Израиля, которая привлекла международное внимание с тех пор, как Израиль также отрезал сухопутный доступ к сектору в марте. В настоящее время Израиль допускает лишь ограниченные поставки продовольствия, распространяемого группой, которую он поддерживает.

Яхта под британским флагом была доставлена в израильский порт Ашдод, а экипаж из 12 человек был перевезен на ночь в аэропорт Бен-Гурион.

Активисты перевозили небольшой груз гуманитарной помощи, в том числе рис и детское питание, и заявили, что хотят привлечь внимание международного сообщества к гуманитарному кризису в Газе.