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Питерец.ру » События в мире » В Амстердаме израильские футбольные фанаты подверглись нападению

В Амстердаме израильские футбольные фанаты подверглись нападению

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32
Опубликовал: Вадик Котов
0
Фото:
CNN
Израильские и голландские власти заявляют, что израильские футбольные фанаты подверглись нападению в Амстердаме

Израильские футбольные фанаты подверглись нападению в Амстердаме, сообщили власти, а правительство Израиля заявило, что отправляет самолеты для эвакуации пострадавших граждан.

Сотни болельщиков израильской футбольной команды «Маккаби» из Тель-Авива «попали в засаду и подверглись нападению в Амстердаме» в четверг вечером, когда они покидали стадион после игры Лиги Европы против голландского клуба «Аякс», сообщило посольство Израиля в США в социальной сети X.

Премьер-министр Нидерландов Дик Шуф ​​заявил, что он связался с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху по поводу «совершенно неприемлемых антисемитских нападок на израильтян».

Шуф сказал, что разговаривал с Нетаньяху, и подчеркнул, что преступники будут выслежены и привлечены к ответственности, добавив, что «сейчас в столице тихо».

Местная полиция сообщила, что после игры были задержаны 57 человек, поскольку пропалестинские демонстранты пытались добраться до стадиона имени Йохана Кройфа, хотя город запретил им проводить там акции протеста, сообщает Reuters. Полиция сообщила, что болельщики покинули стадион без происшествий, однако ночью сообщалось о различных столкновениях в центре города.

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