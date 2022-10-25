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Питерец.ру » События в мире » Несколько человек погибли в результате рейда объединенных сил безопасности Израиля на Западном берегу

Несколько человек погибли в результате рейда объединенных сил безопасности Израиля на Западном берегу

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Опубликовал: Вадик Котов
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Фото:
CNN
По меньшей мере четыре палестинца были убиты во время израильского военного рейда в старом городе Наблус

По данным министерства здравоохранения Палестины, по меньшей мере четыре палестинца были убиты во время израильского военного рейда в старом городе Наблус на Западном берегу рано утром во вторник.

В ответ палестинские протестующие вышли на улицы, пятый человек был застрелен израильскими солдатами в Наби-Салехе, к северу от города Рамаллах, сообщило министерство.

Еще 21 палестинец был ранен, четверо из них находятся в тяжелом состоянии.

В совместном заявлении израильских сил безопасности говорится, что рейд был проведен в убежище, которое использовалось в качестве штаб-квартиры и места изготовления взрывчатых веществ «боевиками террористической группировки «Логово льва» («Арин Алоусуд»)».

Он добавил, что эта группа «несла ответственность за совершение обстрела, в результате которого был убит солдат (Сил обороны Израиля) штаб-сержант Идо Барух, а также за попытку совершить террористический акт в Тель-Авиве (атака, которая была предотвращена полиции Израиля) и установку взрывного устройства на заправочной станции «Кедумим».

В нем говорится, что израильские силы безопасности «взорвали место изготовления взрывчатых веществ», добавив, что во время операции несколько вооруженных подозреваемых были ранены, а «десятки палестинцев сожгли шины и забросали солдат камнями».

«(Израильские) войска открыли боевой огонь по вооруженным подозреваемым, которые стреляли в них», — говорится в заявлении.

Официальное палестинское информационное агентство Wafa сообщило, что израильские силы штурмовали несколько кварталов в Наблусе, «где были слышны звуки стрельбы и взрывов, а также были видны столбы дыма и пламени, исходящие из нескольких кварталов», за которыми последовали ожесточенные столкновения между жителями и израильскими вооруженными силами.

Вафа также сообщила, что израильские военные затем отправили подкрепление при поддержке беспилотников.

Президент Палестины «настоятельно призывает остановить агрессию против нашего народа в Наблусе», заявил пресс-секретарь президента, выступая по палестинскому телевидению рано утром во вторник.

Тем временем «Сарая аль-Кудс», вооруженное крыло «Исламского джихада», опубликовало заявление, в котором говорится, что связанная с ним группа «Бригады Наблуса» «участвовала в ожесточенных вооруженных столкновениях» с израильскими вооруженными силами, которые «штурмовали город».

По данным министерства здравоохранения Палестины, это уже самый смертоносный год для палестинцев на Западном берегу с 2015 года.

В течение нескольких месяцев Израиль регулярно совершал набеги на города на Западном берегу, уделяя особое внимание Дженину и Наблусу, заявляя, что он нацеливается на боевиков и их тайники с оружием, прежде чем у них появится возможность проникнуть в Израиль и совершить нападения.

Израиль заявляет, что большинство убитых жестоко вступали в бой с солдатами во время военных операций, но, по данным правозащитных групп, включая «Бецелем», также были убиты десятки безоружных гражданских лиц.

Источник: CNN
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