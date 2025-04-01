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Питерец.ру » События в мире » Немка родила в 66 лет!

Немка родила в 66 лет!

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Опубликовал: Евгений Панычев
Фото:
unsplash.com
Немка стала мамой в 66 лет, причем естественным путем – неужели это возможно?

«Питерец.ру» сообщает, что в Германии произошло невероятное событие: жительница Берлина, Александра Хильдебрандт, родила ребенка в возрасте 66 лет. Причем он стал 10-м, а 8 ее детей появились, когда матери было 53 года и более.

Bild Хильдебрандт рассказала о своем образе жизни, который, по ее мнению, и способствовал чудесной репродуктивности. Женщина отметила, что активно занимается физической активностью, вообще не пьет и не курит. Сама беременность протекала легко, но при родах все же пришлось прибегать к кесареву сечению.

Эта уникальная мама заявила, что захотела вдохновить других иметь больше детей. По словам Александры, зачатие произошло естественным путем, без ЭКО и других современных средств.

Происходящее вызвало бурную реакцию. Многие пользователи соцсетей отнеслись к происходящему с недоверием, усомнившись, что можно естественно родить после 60-ти.

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