Жителя Васильевского острова подозревают в насилии над малолетней падчерицей.

5 января сего года 42-летняя мать девочки заявила в полицию на своего 40-летнего супруга. По словам женщины, 3 января в районе Шкиперского протока, в своем автомобиле «Мерседес Вито», ее муж, кладовщик ИП, совершил половой акт с ее 16-летрней дочерью. Заявительница выразила уверенность, что свои преступные деяния супруг совершал с 2015 года. В то время девочке было всего 11 лет. А два года назад она родила близнецов.

9 февраля Следственный комитет возбудил уголовное дело по статьям 131 и 132 УК РФ (изнасилование, насильственные действия сексуального характера в отношении несовершеннолетней). На следующий день кладовщик был задержан.

По данным АН «Оперативное прикрытие», мужчина в 2012 году привлекался к уголовной ответственности за угрозу убийством. 20 октября 2012 года в квартире на Гаванской улице, в состоянии алкогольного опьянения, размахивая ножом, высказывал угрозы в адрес другого мужчины.