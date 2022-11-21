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Питерец.ру » Происшествия » В Петербурге молодая женщина родила дочь и выбросила в окно

В Петербурге молодая женщина родила дочь и выбросила в окно

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Опубликовал: Вадик Котов
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Петербурженка родила дочь и выбросила в окно. Молодая женщина говорит, что ребенок родился мертвым.

Вчера утром около 08 часов во дворе дома 30 по улице Достоевского был обнаружен труп новорожденного ребенка. У крохи раскололся череп от сильного удара.

В квартире указанного дома была задержана 20-летняя неработающая женщина, которая пояснила, что якобы родила мертвую дочь, труп которого выбросила в окно.

Установлено, что роженица на учете в женской консультации по факту беременности не стояла.

Труп направлен в морг для установления причины смерти. Женщина отправили для медицинского осмотра в Мариинскую больницу. Возбуждено уголовное дело по статье 106 УК РФ (убийство матерью новорожденного).

Источник: Конкретно.ру
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