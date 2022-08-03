Родила на шестом десятке

Обычно женщины рождают детей в молодом возрасте. Однако из этого правила бывают исключения. Так петербурженка Инна Меркушева родила своего первенца в 56 лет. Об этом сообщили в Роддоме №10.

Женщина всегда мечтала иметь ребенка. Но забеременеть у нее долго не получалось. Это обусловлено особенностями работы радиста. Меркушева из семьи военных, и сама тоже служила в армии. Уволившись из вооруженных сил, Инна сделала операцию и осуществила свою мечту. В 55 лет она наконец-то забеременела и через положенное время родила.

По данным «Питерец.ру», женщине сделали кесарево, и малыш появился на свет. Его вес 3,05 кг, рост – 49 см. Хотя происходящее нельзя назвать чудом, все равно это большая редкость.