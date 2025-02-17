ента новостей

11:41
В Петербурге задержали подозреваемого в поножовщине на улице Композиторов
11:19
Полицейские поймали курьера мошенников, обманувших пенсионера из Ломоносова
11:11
На Искровском проспекте ограбили табачную лавку
11:03
В Петербурге ищут налетчика на цветочный магазин на улице Композиторов
10:31
В центре Петербурга ранее судимая женщина ударила ножом сотрудницу магазина при попытке кражи товара
10:04
По меньшей мере 18 человек погибли в давке на железнодорожном вокзале Нью-Дели
09:33
Петербуржцев предупредили о рассылке мошеннических писем со штрафами
09:22
В Петербурге появится упрощенная схема поступления в колледж
08:29
СПб уступил Москве по качеству жизни
08:16
В СПб начали спасать белок
23:18
Петербуржец Пётр Гуменник стал победителем финала Гран-при России в Красноярске, Евгений Семененко – третий, Владислав Дикиджи – четвёртый
01:23
Во Всеволожском районе лоб в лоб столкнулись иномарка и автобус. Погиб водитель легковушки
01:12
Баскетбольный «Зенит» одержал важнейшую победу над УНИКСом в матче регулярного первенства Единой Лиги ВТБ: Бэйкон набрал 30 очков
00:38
Петербургская фигуристка Анна Фролова занимает четвёртое место после исполнения короткой программы на Гран-При России в Красноярске, Ксения Гущина – шестая
22:43
Фиаско СКА в Нижнекамске: «Нефтехимик» победил команду Романа Ротенберга со счётом 4:3 в матче с тремя дублями
17:49
В Ленобласти произошло ДТП с участием рейсового автобуса и двух легковых автомобилей
13:47
В СПб упрощают процесс получения визы в Японию
13:25
Жительница СПб обманула более сотни россиян на 12 млн. рублей
12:23
В Петербурге школьники создали монументальную картину памяти участников ВОВ
12:17
Мошенники придумали новый способ кражи денег при помощи Telegram
11:31
Пенсионерка из Соснового Бора перевела мошенникам более 14 млн рублей
11:22
В Петербурге представитель кочевого народа похитил «iPhone» и перевел себе деньги через мобильный банк
09:57
Каждый второй петербуржец сталкивался со служебным романом
09:21
В СПб готовятся к запуску зимних поездок по Неве на воздушной подушке
01:23
Петербургские фигуристы Гуменник, Семененко, Дикиджи и Лутфуллин расположились на 2–5 местах после исполнения короткой программы в Финале Гран-При России в Красноярске, лидер – Кондратюк
22:15
«Динамо-ЛО» из Ленобласти на тай-брейке пересилило красноярский «Енисей» в очередном туре волейбольной Суперлиги, у Семёна Дмитриева – 22 очка
21:01
В Петербурге стартовало первенство России по легкой атлетике в помещении
18:26
Милонов против Дня влюбленных
18:06
В СПб могут начать штрафовать за борщевик
15:26
В центре Петербурга в ДТП троллейбуса со снегоуборочной техникой пострадал несовершеннолетний пассажир троллейбуса
Все новости
ЛЕНОБЛАСТЬ В РАЙОНАХ Карта Санкт-Петербурга Схема Петербургского метро Телепрограмма 18+
Питерец.ру » События в мире » По меньшей мере 18 человек погибли в давке на железнодорожном вокзале Нью-Дели

По меньшей мере 18 человек погибли в давке на железнодорожном вокзале Нью-Дели

0
Опубликовал: Вадик Котов
Фото:
CNN
18 человек, в том числе 9 женщин и 5 детей, погибли в давке, которая произошла вчера около 10 часов вечера на железнодорожном вокзале Нью-Дели

По меньшей мере 18 человек погибли в субботу в давке на железнодорожном вокзале Нью-Дели, когда пассажиры пытались сесть в поезд, направлявшийся на крупнейшее в мире религиозное собрание, сообщают местные СМИ со ссылкой на полицию.

“18 человек, в том числе 9 женщин и 5 детей, погибли в давке, которая произошла вчера около 10 часов вечера на железнодорожном вокзале Нью-Дели”, - сообщили в полиции Дели.

Заместитель комиссара полиции Дели КПС Малхотра сообщил индийскому телеканалу ANI news, что давка произошла поздно вечером в субботу, когда задержки двух поездов и наплыв пассажиров привели к переполненности.

Он сказал, что “ситуация вышла из-под контроля на короткий промежуток времени в 10-15 минут”.

Считается, что многие из тех, кто находился в толпе, направлялись на Маха Кумбха Мела, крупнейшее в мире религиозное собрание, в индийский город Прайаградж.

“Мои мысли со всеми теми, кто потерял своих близких. Я молюсь о скорейшем выздоровлении раненых. Власти оказывают помощь всем пострадавшим”, - написал премьер-министр Индии Нарендра Моди в воскресенье.
Обнаружили ошибку? Выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter, либо нажмите "ОШИБКА"

Добавьте комментарий
Войти через

Похожие публикации

9-11-2022, 09:45
В западном Непале произошло землетрясение магнитудой 5,6 баллов
17-06-2024, 10:32
В результате столкновения поездов на востоке Индии погибли по меньшей мере восемь человек
2-05-2024, 09:55
В результате обрушения шоссе на юге Китая погибли десятки человек
28-04-2022, 09:28
Одиннадцать участников крестного хода в Индии погибли от удара током
16-05-2023, 09:39
По меньшей мере шесть человек погибли при пожаре в общежитии в столице Новой Зеландии
6-06-2024, 09:27
В Чехии при столкновении поездов погибли по меньшей мере четыре человека

Происшествия на дорогах

Вчера, 01:23
Во Всеволожском районе лоб в лоб столкнулись иномарка и автобус. Погиб водитель легковушки
15-02-2025, 17:49
В Ленобласти произошло ДТП с участием рейсового автобуса и двух легковых автомобилей
14-02-2025, 15:26
В центре Петербурга в ДТП троллейбуса со снегоуборочной техникой пострадал несовершеннолетний пассажир троллейбуса
14-02-2025, 13:15
В Ленобласти столкнулись лесовоз с автобусом. Один человек погиб и двое пострадали
Наверх