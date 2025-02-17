По меньшей мере 18 человек погибли в давке на железнодорожном вокзале Нью-Дели

По меньшей мере 18 человек погибли в субботу в давке на железнодорожном вокзале Нью-Дели, когда пассажиры пытались сесть в поезд, направлявшийся на крупнейшее в мире религиозное собрание, сообщают местные СМИ со ссылкой на полицию.

“18 человек, в том числе 9 женщин и 5 детей, погибли в давке, которая произошла вчера около 10 часов вечера на железнодорожном вокзале Нью-Дели”, - сообщили в полиции Дели.

Заместитель комиссара полиции Дели КПС Малхотра сообщил индийскому телеканалу ANI news, что давка произошла поздно вечером в субботу, когда задержки двух поездов и наплыв пассажиров привели к переполненности.

Он сказал, что “ситуация вышла из-под контроля на короткий промежуток времени в 10-15 минут”.

Считается, что многие из тех, кто находился в толпе, направлялись на Маха Кумбха Мела, крупнейшее в мире религиозное собрание, в индийский город Прайаградж.