В Чехии при столкновении поездов погибли по меньшей мере четыре человека

По меньшей мере четыре человека погибли и более 20 получили ранения в результате столкновения пассажирского поезда с грузовым поездом в Чехии в среду вечером, сообщили международные информационные агентства со ссылкой на власти.

Около 20 человек получили легкие ранения, еще трое получили более серьезные ранения в результате крушения в городе Пардубице, расположенном вдоль главного железнодорожного коридора страны от Праги на восток, сообщил министр внутренних дел Вит Ракушан.

Мартин Кавка, представитель железнодорожного оператора страны, заявил, что число жертв может увеличиться, сообщает Agence France-Presse.

Пассажирский поезд RegioJet следовал ночью из Праги в Чоп на западе Украины, сообщается на сайте оператора.

В поезде находились более 300 пассажиров, сообщает Reuters со ссылкой на пожарно-спасательные службы.

На кадрах после крушения, опубликованных на новостном сайте idnes.cz, видно, что как минимум один вагон сошел с пути, а полиция показала шеренгу машин экстренных служб и вертолет.

Общественная телекомпания Чешское телевидение процитировала представителя пожарной команды, заявившего, что товарный поезд перевозил карбид кальция – опасный промышленный химикат – хотя первые два вагона были пустыми, поэтому утечки не произошло.

Министр транспорта Мартин Купка, который приехал с министром внутренних дел на место крушения, сообщил на брифинге по телевидению, что расследование катастрофы начинается, и пока слишком рано размышлять о ее причине.