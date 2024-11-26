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В Пакистане массовые протесты и столкновения с властями

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Опубликовал: Вадик Котов
Фото:
CNN
Тысячи сторонников заключенного в тюрьму  Имрана Хана  прорвались через баррикады вокруг столицы и направились в Исламабад

Тысячи сторонников заключенного в тюрьму бывшего премьер-министра Пакистана Имрана Хана во вторник прорвались через баррикады вокруг столицы и направились в Исламабад, вступая в столкновения с силами безопасности и требуя его освобождения.

Власти ввели меры безопасности в стране, отключили интернет и забаррикадировали основные дороги, ведущие в столицу, чтобы не допустить проникновения протестующих, после того как Хан призвал своих сторонников маршировать к парламенту.

Министр внутренних дел Пакистана Мохсин Накви заявил журналистам, что протестующие могут оставаться на окраинах Исламабада, но пригрозил крайними мерами, если они войдут в город.

Последние протесты произошли, когда Исламабад усилил меры безопасности во время официального визита президента Беларуси Александра Лукашенко, который прибыл в столицу в понедельник для трехдневных переговоров с премьер-министром Пакистана Шехбазом Шарифом.

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