Три учителя из Китая и водитель погибли в результате теракта в Пакистане

Три учителя из Китая и водитель погибли в результате теракта, совершенного террористом-смертником, недалеко от центра изучения китайского языка в крупнейшем городе Пакистана Карачи.

Все четверо находились в фургоне рядом с Институтом Конфуция Университета Карачи, когда во вторник вечером в машине прогремел взрыв, сообщила CNN министр внутренних дел Пакистана Рана Сана Улла.

Белуджская освободительная армия (BLA), военизированная сепаратистская группировка из юго-западной пакистанской провинции Белуджистан, взяла на себя ответственность за то, что, по ее словам, было нападением смертника в заявлении, переданном CNN.

По данным министерства иностранных дел Китая, в результате взрыва пострадал четвертый китайский учитель.

«Кровь китайского народа не должна быть пролита напрасно, и те, кто стоит за этим инцидентом, обязательно заплатят цену», — говорится в заявлении министерства.

Он выразил «решительное осуждение и возмущение» по поводу нападения и потребовал от Пакистана тщательного расследования, наказания виновных, обеспечения безопасности граждан Китая и предотвращения повторения подобных инцидентов.

Премьер-министр Пакистана Шехбаз Шариф осудил инцидент.

Китай является близким партнером Пакистана и его крупнейшим источником военной и экономической поддержки. Но в последние годы террористические атаки, направленные против китайских граждан и их интересов в Пакистане, встревожили Пекин.

В прошлом году 13 человек, в том числе 9 граждан Китая, погибли в результате взрыва колонны автобусов, перевозивших китайских инженеров на строительную площадку гидроэлектростанции на севере Пакистана.

Исламабад обвинил в этом нападении пакистанских талибов, действующих из Афганистана. Однако BLA также предприняла ряд нападок на китайских граждан и их интересы, выступая против того, что она считает монополией Исламабада на минеральные ресурсы Белуджистана.

Граничащий с Афганистаном и Ираном, Белуджистан является крупнейшей, но наименее населенной провинцией Пакистана. Это имеет основополагающее значение для крупной многомиллиардной инфраструктурной сделки страны с Пекином, Китайско-пакистанского экономического коридора (CPEC).

В 2020 году по меньшей мере пять человек погибли, когда Пакистанская фондовая биржа в Карачи стала мишенью атаки, ответственность за которую взяла на себя BLA, которая описала свои действия как «возмездие» против «китайских эксплуататорских планов в Белуджистане».

В 2018 году BLA заявила об еще одном нападении, в ходе которого боевики пытались штурмовать консульство Китая в Карачи, убив четырех человек. Он заявил, что не потерпит никаких военных экспансионистских усилий Китая.