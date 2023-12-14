Израиль отменил поездку главы Мосада в Катар, чтобы возобновить переговоры по заложникам

Израиль отменил запланированную поездку в Катар главы своей службы внешней разведки, чтобы возобновить переговоры о возможном втором соглашении по освобождению заложников.

Директор Моссада Дэвид Барни не поедет в столицу Катара Доху, где ранее проходили переговоры об освобождении заложников, удерживаемых боевиками ХАМАС в секторе Газа, сообщил источник.

Израильский канал 13 впервые сообщил в среду, что израильский военный кабинет во главе с премьер-министром Биньямином Нетаньяху отменил поездку и что высокопоставленные израильские чиновники не поедут в Катар для возобновления переговоров.

Около 240 человек, от младенцев до восьмидесятилетних, были взяты в заложники во время нападения ХАМАСа на Израиль 7 октября. Десятки были освобождены, но многие остаются пропавшими без вести, предположительно, после распада Газы их удерживают палестинские боевые организации и другие группировки в секторе Газа. о временном перемирии в прошлом месяце.

В аппарате премьер-министра Израиля считают, что в Газе остаются 135 заложников, 116 из которых живы.

Официальные переговоры не возобновились после того, как переговоры о заложниках, проходившие в Дохе, прервались в начале этого месяца.

Но Израиль, США и Катар продолжают обсуждать способы дать толчок переговорам, сообщили многочисленные источники. «Мы никогда не останавливались», — сказал один источник, знакомый с ходом переговоров.

Семьи некоторых израильских заложников были возмущены решением отменить поездку Барнеа и потребовали ответов. «Нам надоело безразличие и тупиковая ситуация», — говорится в их заявлении.