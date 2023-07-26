Верховный суд Израиля заявляет, что пока не будет блокировать закон, ограничивающий его власть

Верховный суд Израиля заявил в среду, что не будет издавать судебный запрет на временное блокирование спорного нового закона, который ограничивает его право отменять решения правительства.

Так называемый закон о разумности, являющийся частью планов премьер-министра Биньямина Нетаньяху по ослаблению судебной системы, вступил в силу.

Суд заявил, что обсудит закон в сентябре. Несколько групп подали петиции в Верховный суд с просьбой отменить закон, в том числе израильская коллегия адвокатов.