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Питерец.ру » События в мире » В результате мощного взрыва газа и пожара в столице Кении погибли по меньшей мере двое и сотни получили ранения

В результате мощного взрыва газа и пожара в столице Кении погибли по меньшей мере двое и сотни получили ранения

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Опубликовал: Вадик Котов
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Фото:
CNN
В результате взрыва газа в столице Кении в четверг вечером погибли по меньшей мере два человека и еще 222 получили ранения.

По данным властей восточноафриканской страны, в результате взрыва газа в столице Кении в четверг вечером погибли по меньшей мере два человека и еще 222 получили ранения.

Пожар начался, когда около 23:30 в районе Эмбакаси Найроби на автозаправке взорвался грузовик перевозившый газ, «вызвав огромный огненный шар, который широко распространился», заявил официальный представитель правительства Исаак Майгуа Мваура в своем сообщении в социальной сети.

По словам Мвауры, в результате взрыва были повреждены жилые дома, предприятия и автомобили.

По словам Мвауры, два человека умерли во время лечения в Западной больнице Найроби, добавив, что «правительство выражает самые искренние соболезнования семьям умерших».

Красный Крест Кении заявил, что эвакуировал 271 человека в больницы вокруг Найроби и «неустанно борется с огнем» вместе с другими агентствами.

На месте происшествия был создан командный центр для координации спасательных операций и других мер вмешательства, сообщил представитель Мваура, добавив, что теперь место происшествия находится под охраной.

«Кенийцам настоящим рекомендуется держаться подальше от оцепленной зоны, чтобы можно было провести спасательную операцию с минимальными помехами», — сказал он.
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