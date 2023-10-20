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Питерец.ру » События в мире » Премьер-министр Италии Джорджия Мелони расстается с партнером после его сексистских комментариев по телевидению

Премьер-министр Италии Джорджия Мелони расстается с партнером после его сексистских комментариев по телевидению

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Опубликовал: Вадик Котов
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Фото:
CNN
Премьер-министр Италии Джорджия Мелони заявила в пятницу, что рассталась со своим партнером по тележурналистике Андреа Джамбруно

Премьер-министр Италии Джорджия Мелони заявила в пятницу, что рассталась со своим партнером по тележурналистике Андреа Джамбруно, который в последние недели подвергался критике за сексистские комментарии, сделанные в эфире и за его пределами.

«Мои отношения с Андреа Джамбруно, которые длились почти 10 лет, заканчиваются здесь», — написала Мелони в своих аккаунтах в социальных сетях. «Наши пути на какое-то время разошлись, и пришло время признать это», — добавила она.

У пары есть 7-летняя дочь.

Джамбруно является ведущим программы новостей, транслируемой Mediaset, входящей в медиа-группу MFE (MFEB.MI), принадлежащую наследникам покойного Сильвио Берлускони, бывшего премьер-министра и союзника Мелони.

Два дня на этой неделе другое шоу Mediaset транслировало в эфире отрывки из программы Джамбруно, в которых он использовал нецензурную лексику и, по-видимому, заигрывал с коллегой-женщиной.

— Почему я не встретил тебя раньше? говорил он ей.

На второй, более откровенной записи, вышедшей в эфир в четверг, Джамбруно хвастается романом и говорит коллегам-женщинам, что они могут работать на него, если примут участие в групповом сексе.

В августе тележурналист уже подвергался широкой критике за явные обвинения в адрес жертвы после дела о групповом изнасиловании.

После этого эпизода Мелони заявила, что ее не следует судить за комментарии партнера и что в будущем она не будет отвечать на вопросы о его поведении.

Питерец.ру - новости Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

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