Джорджия Мелони вступила в должность премьер-министра Италии

Джорджия Мелони, ультраправый лидер, которая в субботу была приведена к присяге в качестве первой женщины-премьер-министра Италии, победила на выборах благодаря кампании, построенной вокруг обещания блокировать суда с мигрантами и поддержки традиционных «семейных ценностей» и анти-ЛГБТК-тем.

Мелони был приведен к присяге президентом Италии Серджио Маттареллой на церемонии, состоявшейся в Квиринальском дворце в Риме.

Она возглавляет альянс крайне правых и правоцентристских партий, в том числе ее собственные «Братья Италии», и намерена сформировать самое правое правительство, которое Италия видела за последние десятилетия.

Победа Мелони на парламентских выборах в прошлом месяце свидетельствует о том, что привлекательность национализма в Италии остается непоколебимой, но ее обещание вывести страну на крайне правый поворот по-прежнему оставляет многих в неведении о том, что произойдет дальше.

Новое правительство состоит из коалиции с двумя другими правыми лидерами. Одним из них является Маттео Сальвини, бывший министр внутренних дел, который стал любимцем крайне правых в 2018 году, когда он превратил свою партию, Лигу, когда-то северную сепаратистскую партию, в националистическую силу.

24 министра Мелони, шесть из которых женщины, были приведены к присяге вместе с ней в субботу.