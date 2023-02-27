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Питерец.ру » События в мире » 59 погибших в результате столкновения лодки с мигрантами у берегов Италии

59 погибших в результате столкновения лодки с мигрантами у берегов Италии

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Опубликовал: Вадик Котов
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Фото:
CNN
Дети и женщины среди 59 погибших в результате столкновения лодки с мигрантами у берегов Италии

По меньшей мере 59 человек, в том числе младенец, дети и несколько женщин, погибли после того, как деревянная лодка с мигрантами разбилась о скалы у побережья Калабрии, сообщают итальянские власти.

Число погибших является предварительным и, вероятно, будет расти. Плохая погода в этой части Средиземного моря затрудняет поиск, увеличивая поле обломков.

Первые три тела выбросило на пляж недалеко от Стаккато-ди-Кутро на юге Италии около 4:40 утра по местному времени в воскресенье.

Судно вышло из турецкого города Измир три или четыре дня назад, на борту находились от 140 до 150 человек, сообщает Reuters.

Около 80 человек были спасены из воды, цепляющейся за куски лодки, сообщили CNN в итальянской пожарной команде. По их словам, выжившие были из Ирана, Пакистана и Афганистана.

Премьер-министр Италии Джорджия Мелони обвинила в этом торговцев людьми. «Преступно спускать на воду лодку длиной всего 20 метров с 200 людьми на борту в неблагоприятную погоду», — говорится в заявлении. «Негуманно обменивать жизни мужчин, женщин и детей на цену билета с ложной перспективой безопасного путешествия».

Министр внутренних дел Маттео Пиантедоси добавил, что необходимо принять новые меры для сокращения таких опасных поездок. «Важно продолжать все возможные инициативы, чтобы остановить вылеты и воспрепятствовать пересечению границы любым способом, который использует иллюзорный мираж лучшей жизни», — сказал он в своем заявлении.

Мелони сделала остановку лодок с мигрантами приоритетом своего крайне правого правительства. На этой неделе парламент принял новые законы, усложняющие проведение спасательных операций неправительственными организациями.

В воскресенье в Ватикане, говоря о жертвах кораблекрушения, Папа Франциск сказал: «Я молюсь за каждого из них, за пропавших без вести и за других выживших мигрантов. Я благодарю тех, кто им помогает, и тех, кто оказывает им помощь. Пусть Дева Мария поможет этим братьям и сестрам».


Источник: CNN
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