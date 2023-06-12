Бывший премьер-министр Италии Сильвио Берлускони умер на 87-м году жизни

Долгий жизненный путь Сильвио Берлускони завершился в миланском госпитале 12 июня. Будущий бизнесмен и политический деятель родился 29 сентября 1936 года в семье банковского служащего и домохозяйки. Берлускони застал Вторую мировую войну, учился в католическом лицее, впоследствии – на юридическом факультете Миланского университета.

Берлускони мог стать кассиром в банке, но его увлёк строительный бум в Италии в 60-х годах прошлого века. А в середине 70-х уже успешный бизнесмен Берлускони обратил внимание на телевизионный рынок и со временем стал владельцем гигантского холдинга «Mediaset», который соперничал с государственной корпорацией RAI.

В середине 80-х Берлускони стал владельцем и президентом «Милана», в котором быстро появились тогдашние футбольные звёзды первой величины – Рууд Гуллит и Марко ван Бастен. В итальянскую политику Берлускони буквально ворвался со своим движением «Вперёд, Италия!». В 1994 году Берлускони ненадолго занял пост главы правительства, затем ещё трижды занимал пост премьер-министра в период до 2011 года.

Берлускони дважды был женат (двое детей в первом браке, трое – во втором). «Питерец.ру» считает Берлускони одним из самых известных мировых политиков правого толка.