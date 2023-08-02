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Питерец.ру » События в мире » Самый сильный дождь за десятилетие унес жизни 11 человек в Пекине

Самый сильный дождь за десятилетие унес жизни 11 человек в Пекине

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Опубликовал: Вадик Котов
0
Фото:
CNN
Смертельные ливни вызвали оползни и наводнения, которые смыли автомобили и разрушили дороги в Пекине

Смертельные ливни вызвали оползни и наводнения, которые смыли автомобили и разрушили дороги в Пекине, а остатки тайфуна Доксури вызвали сильнейший за десятилетие наводнение в некоторых частях северного Китая.

Два дня дождей захлестнули русла рек вокруг западной окраины китайской столицы, превратив когда-то спокойные водные пути в свирепые потоки, которые хлынули в дома людей и снесли улицы, согласно видео на государственном телевидении и в социальных сетях.

По меньшей мере 11 человек погибли, еще 27 пропали без вести, сообщила государственная телекомпания CCTV, а более 127 000 человек были эвакуированы из города. Сообщается также о девяти смертельных случаях в других местах на севере Китая.

По данным CNN Weather, в обширном мегаполисе, где проживает почти 22 миллиона человек, за 48 часов выпало месячное количество осадков — в среднем 175,7 миллиметра (почти 7 дюймов).

Но в западных районах, которые пострадали сильнее всего — и где было зарегистрировано больше всего смертельных случаев — ливни были намного сильнее. Согласно данным пекинской метеорологической службы, в районе Ментоугоу среднее количество осадков составило более 18 дюймов, а в соседнем Фаншане выпало 16 дюймов дождя.

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