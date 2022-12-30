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Питерец.ру » События в мире » Число погибших в результате пожара в казино в Камбодже возросло до 24 человек

Число погибших в результате пожара в казино в Камбодже возросло до 24 человек

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Опубликовал: Вадик Котов
0
Фото:
CNN
Число погибших возросло до 24 человек в результате сильного пожара, охватившего комплекс казино в Камбодже

Число погибших возросло до 24 человек в результате сильного пожара, охватившего комплекс казино в Камбодже, когда в пятницу возобновились поисково-спасательные операции, и, по данным властей, десятки человек все еще числятся пропавшими без вести.

Представитель провинции Бантеаймеанчей Сек Сохом сообщил CNN, что официальные лица в настоящее время работают над определением национальности погибших в результате пожара в отеле и казино Grand Diamond City в Пойпете, недалеко от границы с Таиландом.

По его словам, причина пожара остается неизвестной, и правительство Камбоджи создало комитет для расследования.

По его словам, в результате пожара пострадали не менее 70 человек.

Тайские спасатели, которые ответили на экстренные вызовы камбоджийских властей, сообщили, что в пятницу в гостиничных номерах было обнаружено больше тел.

Сомбун Кван-уам из таиландского фонда Poh Teck Tung Foundation заявил, что в пятницу уровень задымления в коридорах был ниже после того, как он помешал спасательным работам, когда многие жертвы были найдены мертвыми от отравления дымом, запертыми в своих гостиничных номерах.

«Мы нашли еще семь тел в комнатах на втором этаже, — сказал Сомбун.

Он добавил, что тела некоторых жертв должны были быть доставлены обратно в Таиланд в пятницу.

Тайские спасатели сообщили, что некоторые жертвы выпрыгнули из горящего здания в отчаянной попытке спастись.

«Два человека погибли сразу же, когда упали на землю, и от четырех до пяти (других) сломали себе ноги», — сказал Пирапан Шрисакорн из Фонда спасения Араньяпратет.

На видео на странице группы в Facebook показаны спасатели в касках и защитном снаряжении, идущие по задымленным коридорам.

Источник: CNN
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