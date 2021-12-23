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Питерец.ру » События в мире » Бывшего президента Туниса Марзуки заочно приговорили к тюремному заключению

Бывшего президента Туниса Марзуки заочно приговорили к тюремному заключению

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Опубликовал: Вадик Котов
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Фото:
CNN
Суд Туниса признал бывшего президента Монсефа Марзуки виновным в «подрыве внешней безопасности государства»

Суд Туниса признал бывшего президента Монсефа Марзуки виновным в «подрыве внешней безопасности государства» и заочно приговорил его к четырем годам тюремного заключения, сообщило в среду государственное информационное агентство TAP.
Марзуки, который живет в Париже, обвинил действующего президента Туниса Кайса Сайеда в организации переворота в июле после того, как Кайс объявил, что приостанавливает работу парламента, увольняет премьер-министра и лишает депутатов депутатской неприкосновенности в условиях нарастающего политического кризиса.

Сайед отверг обвинения в том, что его захват власти, приостановление работы парламента и планы по изменению конституции являются переворотом, сообщает Reuters.

Сайед сказал, что он действовал, чтобы положить конец затяжному политическому параличу и что в следующем году будет проведен референдум по новой конституции, за которым, как сообщает Reuters, последуют парламентские выборы.

4 ноября ТАП сообщило, что судья, ведущий его дело, издал международное уведомление об аресте Марзуки.

Марзуки был избран временным президентом Туниса в 2011 году Учредительным собранием Туниса - отвечающим за разработку новой конституции после падения президента Зин эль-Абидин Бен Аль на фоне протестов арабской весны. Марзуки был президентом до 2014 года.
За десять лет до своего назначения Марзуки жил в изгнании. Как правозащитник он основал Национальный комитет защиты узников совести и был главой Тунисской лиги прав человека.

Источник: CNN
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