Олаф Шольц назначен новым канцлером Германии

Олаф Шольц был приведен к присяге в качестве нового канцлера Германии в среду, что положило конец четырем срокам полномочий Ангелы Меркель у руля крупнейшей экономики Европы.

Шольц, лидер Социал-демократической партии (СДПГ), выиграл тайное голосование в парламенте, как и ожидалось, кульминацией месяцев переговоров после небольшой победы СДПГ на сентябрьских федеральных выборах.

После церемониальных протоколов Шольц отправился к президенту Германии Франку-Вальтеру Штайнмайеру, который официально назначил его новым канцлером страны. Затем он был приведен к присяге в парламенте.

63-летний пожизненный член СДПГ занимал пост министра труда и социальных дел в первом коалиционном правительстве Меркель в конце 2000-х годов. В 2011 году он был избран мэром Гамбурга и занимал эту должность, пользуясь большой поддержкой, до 2018 года.

С тех пор он занимал пост вице-канцлера и министра финансов в большом коалиционном правительстве Меркель, занимая влиятельную позицию в национальной политике Германии.

Его политический стиль не отличается от стиля его бывшего босса - они во многом похожи, несмотря на то, что они принадлежат к конкурирующим партиям.

Шольц, который сформировал трехпартийную коалицию с зелеными и свободными демократами, выступающими за бизнес, позиционирует себя как прагматик и надежная пара рук. Его считают умеренным и центристом, что сделало его в некоторой степени особенным в своей партии.

«Похоже, что Шольц частично обязан своим успехом [на выборах] тем, что во время избирательной кампании он изображал из себя достойного наследника [Меркель], спокойного и скромного - и со скрещенными руками в виде ромба в стиле Меркель на фотографии, которая стала вирусной», - Хольгер Шмидинг, главный экономист Berenberg Bank, написал в среду в записке аналитика. «Такое подражание, наверное, лучший комплимент, который он мог ей сделать. Несмотря на некоторые взлеты и падения за время своего долгого правления, Меркель покидает свой пост как самый популярный политик в стране, получивший одобрение 69% ».

Ожидается, что остальные члены кабинета Шольца будут назначены в среду. Три коалиционные партии договорились о том, как разделить между собой высшие министерские посты, при этом СДПГ получит министерства внутренних дел, обороны и здравоохранения.

Зеленые возьмут на себя министерство иностранных дел, министерство окружающей среды и недавно созданное министерство экономики и климата, в то время как СвДП будет отвечать за министерство финансов, министерство юстиции и министерство образования.

Ожидается, что Анналена Баербок, которая была кандидатом на пост канцлера от Партии зеленых, станет министром иностранных дел. Кристиан Линднер, лидер СвДП, собирается стать министром финансов.

Видение будущего правительства Германии включает планы легализации каннабиса и упрощения правил натурализации и двойного гражданства. Он также нацелен на поэтапный отказ от угля к 2030 году и к тому же году будет использовать не менее 15 миллионов электромобилей. Обязательные вакцины против Covid-19, вероятно, также будут рассмотрены на фоне растущего числа случаев заболевания в стране.

Меркель, которая наблюдала за парламентскими заседаниями из галереи для посетителей вместе с бывшим канцлером Герхардом Шредером, получила аплодисменты законодателей, когда ее проверил президент парламента Бербел Бас.

Руководя Германией в течение 16 лет и 16 дней, Меркель едва не стала самым долгим послевоенным канцлером, отставая от Гельмута Коля всего на 10 дней.