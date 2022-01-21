Семья погибшего морского пехотинца подала в суд на Алека Болдуина на 25 миллионов долларов за клевету и другие обвинения

На актера Алека Болдуина подали в суд за клевету и халатность семья погибшего морского пехотинца после того, как он сделал комментарии о присутствии одного члена семьи за пределами Капитолия США 6 января 2021 года, согласно иску, поданному в понедельник в окружной суд США, штата Вайоминг.

Сестры и вдова младшего капрала Райли Дж. Макколлума, который погиб 26 августа 2021 года во время теракта террориста-смертника в Кабуле, Афганистан, просят 25 миллионов долларов плюс судебные издержки после того, как пережили серьезные страдания после комментариев Болдуина.

После смерти Макколлума была открыта учетная запись GoFundMe для его вдовы Джиенны Макколлум «и ее дочери, которая скоро должна родиться», говорится в иске. Болдуин услышал об учетной записи GoFundMe и отправил чек на 5000 долларов сестре морского пехотинца, Ройс Макколлум, для Джиенны и ее ребенка в качестве того, что он назвал «данью уважения павшему солдату», согласно иску.

3 января Ройс «опубликовала фотографию толпы демонстрантов у монумента Вашингтона на своей странице в Instagram в преддверии 6 января 2022 года, годовщины ее участия в демонстрации в Вашингтоне, округ Колумбия», — говорится в иске.

6 января 2021 года сотни сторонников тогдашнего президента Дональда Трампа собрались у Капитолия США в знак протеста против утверждения Конгрессом результатов выборов 2020 года. Многие бунтовщики оттеснили баррикады и сотрудников правоохранительных органов, чтобы ворваться в здание, штурмуя некоторые из самых священных палат американской демократии и вызвав ударные волны насилия и раскола по всей стране. Последствия того дня продолжают давать о себе знать.

Согласно иску, когда Болдуин увидел пост Ройс в преддверии годовщины, он начал отправлять ей сообщения в Instagram.

«Когда я послал доллары за вашего покойного брата, из искреннего уважения к его службе этой стране, я не знал, что вы были участником беспорядков 6 января», — сказал Болдуин, согласно иску.

В иске говорится, что Ройс «никогда не задерживалась, не арестовывалась, не обвинялась и не была осуждена за какое-либо преступление, связанное с ее участием в мероприятии 6 января 2021 года в Вашингтоне, округ Колумбия».

Согласно иску, она ответила Болдуину, что «протесты в стране совершенно законны, и я уже встречалась с ФБР».

Болдуин ответил, как говорится в иске: «Я так не думаю. Результатом вашей деятельности стало незаконное уничтожение государственного имущества, смерть сотрудника правоохранительных органов, посягательство на удостоверение результатов президентских выборов. Я сделал репост твоего фото. Удачи.'

CNN обратился к адвокату Болдуина за комментариями.

Примерно через 20 минут после того, как Болдуин опубликовала «ленту Instagram» Ройс, она «начала получать враждебные, агрессивные, ненавистные сообщения от подписчиков Болдуина», утверждается в иске.

В посте Болдуина в Instagram, который он позже удалил, говорилось: «Многие Трампстеры присоединяются к нынешнему крику о том, что нападение на Капитолий было протестом (более мирная форма которого привела к тюремному заключению многих других протестующих) и упражнением в демократии. . Это фигня».

Его пост продолжился и сказал: «Я провел небольшое исследование. Я нашел на IG, что эта женщина [Ройс Макколлум] является братом (так в оригинале) одного из мужчин, который был убит в Кабуле, Афганистан.

«Я предложил послать ее невестке [Джиенне МакКоллум] несколько долларов в качестве дани уважения ее покойному брату, его вдове и их ребенку. Что я и сделал. В память о павшем солдате. Потом нахожу это. Правда страннее вымысла», — говорится в его посте.

В иске говорится, что Болдуин «недвусмысленно понимал, что отправка ленты Ройса в Instagram 2,4 миллионам единомышленников и публикация его комментариев приведет к натиску угроз и ненависти, что и произошло».

Согласно иску, через несколько часов после сообщения Болдуина другая сестра Лэнса, Шайенн, и его вдова, Джиенна, начали получать «ненавистные сообщения и даже угрозы смертью».

«Ни Шайенн, ни Джиенна» не находились в Вашингтоне, округ Колумбия, 6 января 2021 года, говорится в иске.

В четверг Джиенна получила сообщение, в котором назвала ее «расисткой», по словам одного из адвокатов семьи, Денниса Постильоне. Джиенна черная, сказал Постильоне в телефонном разговоре.

«Я с благодарностью поддержал кампанию gofundme, в то же время не зная, что женщина, к которой я обратился, является повстанцем. Я думаю, что это… замечательно», — сказал Болдуин, согласно иску.

В иске говорится, что Болдуин «прекрасно осознает» вес своей славы и известности. Согласно иску, семья требует суда присяжных. Помимо халатности и клеветы, они также предъявляют иск Болдуину за вторжение в частную жизнь и умышленное причинение эмоционального стресса.

«Независимо от политики человека, то, что сделал здесь Болдуин, никогда не должно оставаться в силе. Он является одним из самых узнаваемых людей в стране, и его социальные сети подписаны в пять раз больше, чем население штата Вайоминг. Он добровольно злоупотребил этой платформой и заставил Макколлумов пройти через ад в то время, когда они только начали справляться со смертью Райли», — сказал Постиглионе в пресс-релизе.

Это не единственная судебная тяжба, в которую втянут Болдуин.

В прошлом месяце актер передал свой мобильный телефон сотрудникам правоохранительных органов в рамках их расследования убийства Галины Хатчинс со смертельным исходом на съемках фильма «Ржавчина», как ранее сообщал CNN. На него также подает в суд член экипажа Серж Светной за халатность.

Болдуин ранее сказал, что он «никогда не будет наводить пистолет на кого-либо, а затем нажимать на курок», во время интервью Джорджу Стефанопулосу из ABC в декабре. Согласно судебным документам, Болдуин сказал, что, по его мнению, в пистолете не было боевых патронов. Его адвокат заявил, что Болдуин сотрудничает с властями в расследовании смертельной стрельбы.