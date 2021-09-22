Криштиану Роналду намерен обогнать Лионеля Месси как самого высокооплачиваемого футболиста в этом сезоне

По данным Forbes, Криштиану Роналду намерен обойти своего давнего соперника Лионеля Месси как самого высокооплачиваемого футболиста в мире.

После его возвращения в «Манчестер Юнайтед» португальская суперзвезда, по прогнозам, в этом сезоне заработает 125 миллионов долларов до вычета налогов, из которых 70 миллионов поступят только из его зарплаты и бонусов.

Между тем, Месси должен заработать 110 миллионов долларов в сезоне 2021–2022 годов, что сделает его вторым по величине игроком в игре.

34-летний футболист перешел в «Пари Сен-Жермен» из Барселоны в этом году и, как ожидается, заработает больше, чем Роналду, - 75 миллионов долларов.

Но Роналду - самый популярный спортсмен в социальных сетях с более чем 500 миллионами подписчиков в Facebook, Instagram и Twitter, по данным Forbes, - приносит поддержку в размере 55 миллионов долларов по сравнению с 35 миллионами долларов Месси.

Товарищи по команде Месси по ПСЖ Неймар и Килиан Мбаппе занимают третье и четвертое место в списке, при этом ожидается, что дуэт заработает 95 и 43 миллиона долларов соответственно.

Ожидается, что Неймар, который недавно подписал четырехлетнее продление, заработает больше, чем Роналду, с точки зрения прибыли на местах (75 миллионов долларов), но не имеет такой же тяги, когда дело доходит до поддержки, которая, по прогнозам, принесет 20 миллионов долларов.

В целом парижская команда владеет тремя из пяти самых высокооплачиваемых игроков на планете, поскольку она рассчитывает собрать команду, способную впервые выиграть желанный трофей Лиги чемпионов.

Мохамед Салах из «Ливерпуля» входит в пятерку лучших. Ожидается, что египтянин заработает в этом сезоне 41 миллион долларов.

Forbes составляет свой список, обращаясь к клубам, спонсорам, агентам игроков и финансовым экспертам, и оценивает, что 10 лучших игроков получат прибыль до налогообложения в размере 585 миллионов долларов в этом сезоне, что на 570 миллионов долларов больше, чем в прошлом году.